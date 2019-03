7 film, amit biztosan megnézünk márciusban

Az Oscar-gála után sem áll le a filmipar. Márciusban is több izgalmasnak ígérkező filmnek lesz a premierje. Egy 20. század elején játszódó drámát és egy Marvel-filmet is láthatunk a mozikban nemsokára, de egy magyar készítésű film bemutatójára is készülhetünk ebben a hónapban. Következzen az a 7 film, amiről nem akarunk lemaradni márciusban.

Guerilla

1849-ben, a világosi fegyverletétel után sokan még nem tudják, hogy a szabadságharc elbukott. Barnabás korábban megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette. Csak most, a vereség után csatlakozik a tízen-huszonéves, erdőben bujkáló gerillákhoz. A bűntudattól hajtott fiú bízik benne, hogy hazaviheti a testvérét, de egy hazugsága folytán besorozzák, így maradnia kell. Közel kerül egy lányhoz, aki a sebesülteket ápolja, és akibe az öccse szerelmes: ez tovább szítja a fivérek közötti ellentéteket. Barnabásnak hamarosan olyan döntéseket kell hoznia, amelyeknek egyre súlyosabb következményei lesznek.

Premier: március 7.

Marvel Kapitány

A Marvel Studios az 1990-es években játszódó filmje, a Marvel Kapitány egy teljesen új kaland a Marvel mozis univerzumának eddig nem ismert periódusából, amely Carol Danverst követi nyomon. Mikor egy két idegen faj közötti galaktikus háború eléri a Földet, Danvers néhány szövetségessel együtt az események forgatagában találja magát, s hamarosan a világegyetem egyik legerősebb hősévé válik. Premier: március 7.

Itt járt Britt-Marie A svéd háziasszony, Britt-Marie negyven év házasság után elhagyja a férjét. Hamar felismeri, hogy szokatlan új életében önmagával és a külvilággal is szembe kell néznie. Egy isten háta mögötti kisvárosba, Borgba költözik, ahol egy pizzérián és egy focicsapaton kívül semmi sincs. Bár utálja a futballt, elvállalja az ifjúsági csapat edzőjének szerepét. Úgy tűnik, váratlanul minden jóra fordul az asszony életében, és ő egyre jobban hisz egy boldogabb jövőben – lehet, hogy sosem késő elkezdeni élni? Premier: március 14. Családi bunyó Az igaz történet alapján készült történet hősei a jó útra tért bűnöző, Ricky, felesége, Julia, lányuk, Paige és fiuk, Zak, akik együtt lépnek ringbe kisebb pankrációs rendezvényeken. Mikor Paige és Zak lehetőséget kapnak, hogy felvételt nyerjenek a WWE-be, vagyis az első számú pankrációs szórakoztatócég kötelékeibe, kapva kapnak az alkalmon, hogy legvadabb álmaikat valóra váltsák. A testvérek azonban csakhamar szembesülnek vele: ha szupersztári babérokra törnek, tehetségük mellett kapcsolatuknak is komoly próbát kell kiállnia. Premier: március 14.