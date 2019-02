Filmtörténeti mérföldkőhöz érkeztünk – Ilyen értelmetlen filmről még nem hallottunk

Már azon is mélységesen megdöbbentünk, amikor néhány éve a Pokémon GO hatalmas őrületté vált, na de hogy az anime sorozatból most egy élőszereplős filmet is készítsenek? A Pokémon – Pikachu, a detektív című film annyira megdöbbentett minket, hogy a szavakat sem találjuk. De azért próbálkozunk.

Szóval…

Képzelj el egy világot, ahol az emberek és a Pokémonok vidáman élnek egymás mellett. Tim, akinek az apja egy nagymenő zsaru volt, céltalanul, kvázi lúzerként éli mindennapjait. Miután a fater eltűnik, egy kis sárga Pokémon, Pikachu keresi fel, aki azt állítja magáról, hogy egy messze földön híres nyomozó, aki megoldja Tim problémáját. A sztori érdekessége, hogy egyedül Tim érti meg, mit beszél Pikachu, a többi ember számára teljesen értelmetlen, amit a sárga szőrgolyó beszél.

A fiú és a Pokémon összeáll, hogy fényt derítsenek Tim apjának hollétére és átgázoljanak mindenkin, aki az igazság útjában áll.

A filmet illetően az egyik legnagyobb kérdésünk, hogy hogyan adhatta Ryan Reynolds a hangját Pikachunak.

A film premierje május 9-én lesz. Izgatottan várjuk…