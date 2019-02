5 márciusi program a Budapest Music Centerben, amit nem érdemes kihagyni

A Budapest Music Centert azért szeretjük, mert még sosem voltunk ott olyan koncerten, amit ne élveztünk volna. Ez részben köszönhető a BMC csodás akusztikájának, de legfőképpen annak, hogy mindig rendkívül izgalmas, sokszínű programmal készülnek. Öt olyan koncertet gyűjtöttünk össze a márciusi kínálatukból, melyeket csak ajánlani tudunk.

A sorozat ötödik koncertjének címe Intermezzo — a műsor most nem egy hangnem köré szerveződik, mint a megelőző koncerteken, hanem a XX. század vonósnégyes termésének olyan műveiből válogatunk, amelyek már nem kifejezetten egy tonalitásban íródtak, vagy kifejezetten a tonalitás határait feszegetik. A koncerten Sztravinszkij mindhárom vonósnégyesre írt műve megszólal, a szerző “orosz” korszakának egy remekbe szabott miniatűrje, a Trois piéces, valamint az 1920-ban íródott Concertino, amelyben már az első pillanatban feszültségbe kerül egy C-dúr és egy H-dúr skála, illetve a festőművész Raoul Dufy emlékére írt Double Canon, amely pedig egy dodekafon kompozíció.

Gwilym Simcock az európai színtér egyik legtehetségesebb zongoraművésze és fantáziadús zeneszerzője, aki legutóbb Pat Metheny zenekarával járt Budapesten. Könnyedén mozog a jazz és a klasszikus zene között, miközben a jazzvilág krémjével turnézott, így játszott Bobby McFerrin, Dave Holland, Kenny Wheeler, Lee Konitz, Bob Mintzer és Nigel Kennedy zenekarában is. Jelenleg Pat Methenyvel turnézik. Emellett az elmúlt években szólistaként is egyre elismertebbé vált, márciusban is így lép színpadra Budapesten.