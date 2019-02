Oscar 2019 – Váratlan meglepetéseket hozott a főbb kategóriákban az idei gála

91. alkalommal adják át az akadémiai díjakat a legjobb filmes alkotásoknak, Los Angelesben a Dolby Theatre-ben. Sok botrány övezte az idei Oscart, például most fordul elő második alkalommal, hogy házigazda nélkül fut majd le az este, Kevin Hart twitteres homofób megjegyzései miatt lépett vissza, Jimmy Kimmelt pedig állítólag azért nem szerették volna a szervezők, mert köztudottan Trump-ellenes, ami elriaszthatott volna néhány (elég sok) nézőt. De akár az is a háttérben állhat, hogy az előző években még Kimmel sem tudta feldobni a dögunalmas díjátadót. Host nélkül pedig végképp nem számíthatunk sok jóra, de bizakodjunk! Ha minden igaz, idén nem nyújtják 3 órásál hosszabbra a ceremóniát. Lássuk a nyerteseket díjról díjra!

5:13 Julia Roberts hirdeti ki az este utolsó, a legjobb film díját az idei Oscar-gálán. A díjat a Zöld könyv zsebeli be, a várakozásokkal ellentétben. (Én még mindig team Alelnök vagyok.)

Fekete Párduc – Kevin Feige

Csuklyások – BlacKkKlansman – Sean McKittrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Jordan Peele, és Spike Lee

Bohém rapszódia – Graham King

A kedvenc – Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, és Jorgosz Lantimosz

Zöld könyv – Útmutató az élethez – Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly, és Nick Vallelonga

Roma – Gabriela Rodriguez és Alfonso Cuarón

Csillag születik – Bill Gerber, Bradley Cooper, és Lynette Howell Taylor

Alelnök – Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adam McKay, és Kevin J. Messick

5:06 A legjobb rendezés díját Adam McKaynek ítélném az Alelnökért, de a Roma tűnik a két fő kategória nagy esélyesének, bevallom, nagyon szomorú lennék, ha behúzná az elismeréseket. Pedig Alfonso Cuarón pipálhatja a rendezésért járót.

Spike Lee – Csuklyások – BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski – Hidegháború

Jorgosz Lantimosz – A kedvenc

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Alelnök

4:56 A legjobb női főszereplő díja gyakorlatilag borítékolható. Glenn Close-t hetedjére jelölték, most már illik díjra váltani. Hoppá. A nyertes Olivia Colman.

Yalitza Aparicio – Roma mint Cleodegaria „Cleo” Gutiérrez

Glenn Close – A férfi mögött mint Joan Castleman

Olivia Colman – A kedvenc mint Anna brit királynő

Lady Gaga – Csillag születik mint Ally Maine

Melissa McCarthy – Megbocsátasz valaha? mint Lee Israel

4:42 A legjobb férfi főszereplő díja követezik. Christian Bale-nek teljes szívből örülnék, de Rami Maleknek is fogok. Senki nem lepődött meg.

Christian Bale – Alelnök mint Dick Cheney

Bradley Cooper – Csillag születik mint Jackson „Jack” Maine

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate mint Vincent van Gogh

Rami Malek – Bohém rapszódia mint Freddie Mercury

Viggo Mortensen – Zöld könyv – Útmutató az élethez mint Frank „Tony Lip” Vallelonga

4:29 Hamarosan érkeznek a legfontosabb kategóriák, de előtte emlékezzünk a nemrégiben elhunyt művészekre, akik a filmiparban tevékenykedtek.

4:25 A legjobb eredeti betétdal nem mehet másnak, mint Lady Gagáéknak. És nem is megy.

„All the Stars” a Fekete Párduc c. filmből – zene: Sounwave, Kendrick Lamar Duckworth és Anthony Tiffith; szöveg: Kendrick Lamar Duckworth, Anthony Tiffith és Solána Rowe

„I’ll Fight” from RBG – zene és szöveg: Diane Warren

„The Place Where Lost Things Go” from Mary Poppins visszatér c. filmből – zene és szöveg: Marc Shaiman

„Shallow” a Csillag születik c. filmből – zene és szöveg: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, és Andrew Wyatt

„When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” a The Ballad of Buster Scruggs c. filmből – zene és szöveg: David Rawlings és Gillian Welch

4:22 A legjobb eredeti filmzene díja Ludwig Göranssoné a Fekete Párducért.

Fekete Párduc – Ludwig Göransson

Csuklyások – BlacKkKlansman – Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk – Nicholas Britell

Kutyák szigete – Alexandre Desplat

Mary Poppins visszatér – Marc Shaiman

4:14 A legjobb adaptált forgatókönyv pedig a Csuklyásoknak megy, Samuel L. Jackson talán még jobban örül a díjnak, mint Spike Lee. Meg is van a második standing ovation, Lee politikai beszédének is tekinthető köszönetnyilvánításáért.

The Ballad of Buster Scruggs – Joel Coen és Ethan Coen, saját novelláik alapján

Csuklyások – BlacKkKlansman – Charlie Wachtel és David Rabinowitz, valamint Kevin Willmott és Spike Lee, Ron Stallworth Csuklyások – BLACKkKLANSMAN c. memoárkötete alapján

Megbocsátasz valaha? – Nicole Holofcener és Jeff Whitty, Lee Israel memoárja alapján

If Beale Street Could Talk – Barry Jenkins, James Baldwin If Beale Street Could Talk c. novellája alapján

Csillag születik – Eric Roth, Bradley Cooper és Will Fetters, az 1937-es film alapján, melyet William A. Wellman, Robert Carson, Dorothy Parker és Alan Campbell írt

4:13 Szerintem az égvilágon senkinek nem hiányzik a házigazda az Oscarról. Gyorsabban pörögnek az események, és rengeteg kínos, erőltetett humorbonbont is megspórolunk.

4:10 A legjobb eredeti forgatókönyv díját Brie Larson és Samuel L. Jackson hirdeti ki. Az Alelnöknek adtam volna, de a Zöld könyv viheti haza.

A kedvenc – forgatókönyvíró: Deborah Davis és Tony McNamara

A hitehagyott – forgatókönyvíró: Paul Schrader

Zöld könyv – Útmutató az élethez – forgatókönyvíró: Nick Vallelonga, Brian Currie, és Peter Farrelly

Roma – forgatókönyvíró: Alfonso Cuarón

Alelnök – forgatókönyvíró: Adam McKay

4:07 A legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriája következik. A Skin húzza be az aranyszobrot.

Detainment – Vincent Lambe és Darren Mahon

Fauve – Jeremy Comte és Maria Gracia Turgeon

Marguerite – Marianne Farley és Marie-Hélène Panisset

Mother – Rodrigo Sorogoyen és María del Puy Alvarado

Skin – Guy Nattiv és Jaime Ray Newman

3:59 Az est legjobban várt pillanata, Lady Gaga és Bradley Cooper előadják a Shallow-t. Állva tapsol a közönség, és ez a produkció meg is érdemli ezt maximálisan. Lady Gaga hangja egyszerűen döbbenet.

3:56 Sarah Paulson és Paul Rudd jelentik be a legjobb vizuális effektekért járó díj nyerteseit, akik Az első ember stábja közül kerültek ki.

Bosszúállók: Végtelen háború – Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl, és Dan Sudick

Barátom, Róbert Gida – Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones, és Chris Corbould

Az első ember – Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles, és J. D. Schwalm

Ready Player One – Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler, és Dave Shirk

Solo: Egy Star Wars-történet – Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan, és Dominic Tuohy

3:47 A legjobb rövid dokumentumfilm szobra a Period. End of Sentence. – Rayka Zehtabchinak megy, és azt hiszem a leghangosabban jajveszékelő köszönőbeszéd díja is megvan ma estére.

Black Sheep – Ed Perkins

End Game – Rob Epstein és Jeffrey Friedman

Lifeboat – Skye Fitzgerald

A Night at the Garden – Marshall Curry

Period. End of Sentence. – Rayka Zehtabchi

3:42 Nem értem, az Oscaron miért kötelező ripacskodnia annak, aki vicces próbál lenni? Forduljunk is gyorsan rá a legjobb animációs rövidfilmekre. A borítékban a Bao lapult.

Animal Behaviour – Alison Snowden és David Fine

Bao – Domee Shi és Becky Neiman-Cobb

Late Afternoon – Louise Bagnall és Nuria González Blanco

One Small Step – Andrew Chesworth és Bobby Pontillas

Weekends – Trevor Jimenez

3:33 A When A Cowboy Trades His Spurs For Wingst hallhatjuk a The Ballad of Buster Scruggs c. filmből. Na ez aztán felpörgette az esét. (Nem.)

3:30 A legjobb animációs film kategória nyertese a Pókember: Irány a Pókverzum!

A Hihetetlen család 2. – Brad Bird, John Walker, és Nicole Paradis Grindle

Kutyák szigete – Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, és Jeremy Dawson

Mirai – Lány a jövőből – Mamoru Hosoda és Yūichirō Saitō

Ralph lezúzza a netet – Rich Moore, Phil Johnston, és Clark Spencer

Pókember: Irány a Pókverzum! – Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord és Christopher Miller

3:20 Daniel Craig és Charlize Theron a színpadon. Jöjjön a legjobb mellékszereplő díja. Bár tavaly is nyert, de Sam Rockwellnek idén is járna az elismerés. Zseniálisan hozta George W. Bush-t. De a díjat Mahershala Ali zsebeli be, és fájó szívvel mondom, mert óriási színésznek tartom, de a Moonlightért abszolút nem éreztem jogosnak az elismerést, és most is szívom a fogam.

Mahershala Ali – Zöld könyv – Útmutató az élethez mint „Doc” Don Shirley

Adam Driver – Csuklyások – BlacKkKlansman mint Philip „Flip” Zimmerman

Sam Elliott – Csillag születik mint Bobby Maine

Richard E. Grant – Megbocsátasz valaha? mint Jack Hock

Sam Rockwell – Alelnök mint George W. Bush

3:18 A legjobb vágásért járó díjat Michael Keaton hirdeti ki, ami John Ottmannek jár a Bohém rapszódiáért. Így már 3 Oscart zsebelt be a Queen-film.

Csuklyások – BlacKkKlansman – Barry Alexander Brown

Bohém rapszódia – John Ottman

A kedvenc – Jorgosz Mavropszaridisz

Zöld könyv – Útmutató az élethez – Patrick J. Don Vito

Alelnök – Hank Corwin

3:09 A legjobb betétdal jelöltjei közül most Bette Midler tolmácsolásában a The Place Where Lost Things Go hallható. Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy a 73 éves színésznő merész dekoltázzsal érkezett, egy ritka ronda ruhában. El is felejtettem közben a dalra figyelni.

3:06 A legjobb idegennyelvű film következik, mely várhatóan a Roma és a Hidegháború között dől el. És a Roma a nyertes.

Kafarnaum – A remény útja (arabul) – rendező: Nadine Labaki

Hidegháború (lengyelül) – rendező: Paweł Pawlikowski

Mű szerző nélkül (németül) – rendező: Florian Henckel von Donnersmarck

Roma (spanyolul) és (mixtékül) – rendező: Alfonso Cuarón

Bolti tolvajok (japánul) – rendező: Koreeda Hirokazu

2:58 Pörgünk tovább, a legjobb hangkeverés díja is a Bohém rapszódiának megy.

Fekete Párduc – Benjamin A. Burtt és Steve Boeddeker

Bohém rapszódia – John Warhurst és Nina Hartstone

Az első ember – Ai-Ling Lee és Mildred Iatrou Morgan

Hang nélkül – Ethan Van der Ryn és Erik Aadahl

Roma – Sergio Díaz és Skip Lievsay

2:55 Na lássuk, ki nyeri a legjobb hangvágásért járó aranyszobrocskát! A Bohém rapszódia első díja ma este.

Fekete Párduc – Steve Boeddeker, Brandon Proctor és Peter Devlin

Bohém rapszódia – Paul Massey, Tim Cavagin és John Casali

Az első ember – Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee és Mary H. Ellis

Roma – Skip Lievsay, Craig Henighan és José Antonio García

Csillag születik – Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder és Steve Morrow

2:47 Jennifer Hudson a színpadon és a legjobb eredeti betétdal kategória egyik esélyesét halljuk: „I’ll Fight” from RBG – zene és szöveg: Diane Warren. Szerintem idén még a produkciókra szánt időt is lerövidítették, Hudsonnak 2 perce se volt énekelni.

2:43 Tyler Perry érkezik a színpadra, akiről én ugyan még sosem hallottam, de ez mondjuk nem jelent semmit, hiszen valószínűleg ő sem hallott rólam. Ő viszont ott van a Dolby Theatre színpadán, én meg nem. Jöjjön a legjobb operatőr díja, amelyet Alfonso Cuarón zsebel be a Romáért. Ezen a filmen rettenetesen szenvedtem, ezt be kell vallanom. Lassú, vontatott és meglehetősen eseménytelen alkotásnak tartom, de az operatőri munkáért járó díjat el tudom fogadni. De ahogy a színpadon, úgy a zsűriben sem vagyok ott. Hát ilyen ez.

Hidegháború – Łukasz Żal

A kedvenc – Robbie Ryan

Mű szerző nélkül – Caleb Deschanel

Roma – Alfonso Cuarón

Csillag születik – Matthew Libatique

2:37 Vajon ki viszi haza a legjobb látványtervezés díját? Jennifer Lopez és Chris Evans kihirdette, hogy ezt is a Fekete Párduc zsebeli be.

Fekete Párduc – látványtervező: Hannah Beachler; díszlet: Jay Hart

A kedvenc – látványtervező: Fiona Crombie; díszlet: Alice Felton

Az első ember – látványtervező: Nathan Crowley; díszlet: Kathy Lucas

Mary Poppins visszatér – látványtervező: John Myhre; díszlet: Gordon Sim

Roma – Production Design: Eugenio Caballero; díszlet: Bárbara Enrı́quez

2:33 Sem a díjátadók, sem a nyertesek nem szarakodnak sokat ma este. Úgy tűnk tényleg komolyan vették idén a célkitűzést, hogy ne nyújtsák el a díjátadót. Az a Jóbarátok-jelenet jut eszembe, amikor Monica folyamatosan sürgeti Phoebe-t a saját próbavacsoráján, hogy pörögjön fel, mert nincs idő a megható beszédekre. Ennek az Oscarnak is meglehet a saját Monicája.

2:28 Én ezennel Melissa McCarthynak adom az est legjobb ruhakölteményének díját. Stílusos a legjobb jelmez díjának átadásához.

The Ballad of Buster Scruggs – Mary Zophres

Fekete Párduc – Ruth E. Carter

A kedvenc – Sandy Powell

Mary Poppins visszatér – Sandy Powell

Két királynő – Alexandra Byrne

2:25 Következzen a legjobb smink és maszk díja. Ezt az Alelnöknek KELL megnyernie. (Szerintem sok egyéb más díj mellett.) És így is lett!

Határeset – Göran Lundström és Pamela Goldammer

Két királynő – Jenny Shircore, Marc Pilcher, és Jessica Brooks

Alelnök – Greg Cannom, Kate Biscoe, és Patricia Dehaney

2:13 Helen Mirren és Jason Momoa adják át a legjobb dokumentumfilmért járó díjat. A Free Solo a BAFTA-t is behúzta, és a rendezőnő édesapja magyar. Gratulálunk!

Free Solo – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes, és Shannon Dill

Hale County This Morning, This Evening – RaMell Ross, Joslyn Barnes, és Su Kim

Minding the Gap – Bing Liu és Diane Quon

Apákról és fiaikról – Talal Derki, Ansgar Frerich, Eva Kemme, és Tobias N. Siebert

RBG – Betsy West és Julie Cohen

2:08 Tina Fey, Amy Poehler és a 3. nőnek nem jut eszembe a neve (megvan, Maya Rudolph!), de mindjárt kikeresem, átadják a legjobb női mellékszereplő díját. Nem fogja megnyerni, de hajrá Amy Adams! És a nyertes Regina King.

Amy Adams – Alelnök

Marina de Tavira – Roma

Regina King – If Beale Street Could Talk

Emma Stone – A kedvenc

Rachel Weisz – A kedvenc

2:00 Az estét a Queen és Adam Lambert nyitotta meg. De ki gondolta, hogy Lambert méltó utódja Freddie Mercurynak? De tényleg.