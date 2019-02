Szakács Gergő: Egy mérföldkő számomra a Pilvaker

Itt az új Pilvaker-klip! A Szavak Forradalmának csapata ezúttal József Attila Magány című művét dolgozta fel. A dalban Deego és Fluor Tomi rappelnek, a refrént pedig Szakács Gergő énekli, aki idén csatlakozott a Pilvaker-családhoz.

A Magány a 2019-es Pilvaker harmadik új dala, az Akarsz-e játszani és a Márciusi ifjak sokkal intimebb testvére. Az új dalban József Attila eredeti művéből egy egész versszak is helyet kapott változtatás nélkül. A jól ismert videomegosztón már bárki megnézheti a Magányhoz készült klipet, élőben pedig a Papp László Budapest Sportarénában csendül majd fel március 15-én.

„Óriási dolog számomra, hogy bekerülhettem a Red Bull Pilvaker csapatába” – árulta el Szakács Gergő, a Follow the Flow énekese. „A Márciusi ifjak című dalban a háttérben, dalszerzőként dolgozhattam a srácokkal, és bár az Akarsz-e játszani teaser videójában én is feltűnök pár képkocka erejéig, úgy érzem, az első igazi debütálásom a Magány című szám klippremierje. Ezért ez egy különleges pillanat és egyben egy mérföldkő is számomra.”

Akárcsak a Márciusi ifjaknál, a Magány videoklipjén is a 235 csapata dolgozott. „Ez a dal igazi ellenpárja az előzőnek. A Magány merőben eltér a Márciusi ifjak hazafias koncepciójától, így egy sokkal nyugodtabb, letisztultabb képi világot alkottunk meg hozzá” – fejtette ki a 235 képviseletében Blik Dániel, a klip rendezője. „Az előadók izolált környezetében fel-feltűnő nőalak karaktere szándékosan nem kibontott; nem egyértelmű, hogy egy elmúlt szerelem, vagy csak a magányból kizökkentő életöröm megtestesítője.”

Képek: Bertalan Ádám