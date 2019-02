Így fog kinézni a város legmenőbb játszótere – VIDEÓ

A Liget Projekt keretében megvalósuló Nagyjátszótér több mint 13.000 négyzetméteren kap helyet a park dél-keleti részén, ahol biztonságos környezetben, integrált és korosztályokra bontott játékelemeivel várja a gyermekeket és szüleiket 2019 őszén.

A Liget Budapest Projekt miatt összesen 7 új játszótér kap helyet a Városligetben, melyek közül az első és egyben a legnagyobb munkálatai kezdődnek meg a napokban. A Nagyjátszótér a park dél-keleti részén, a Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül fel, mely minden környező sétányról könnyen megközelíthető lesz, másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítésén pedig öt bejárat lesz.

A játszótér nem csak méretével, de különleges felszereltségével, a felfedezésre, természet megismerésére, tanulásra ösztönző játékelemeivel is ki fog tűnni. A tervezési folyamatban pszichológusok, tájépítészek, pedagógusok mellett gyermekek (Városligeti Ifjúsági Tanácsadó Testület tagjai) is részt vettek. Mindezek eredményeképp a különböző korosztályok és a szülők igényei is visszaköszönnek a tervekben: a játszótér szerkezetét úgy alakítják ki, hogy a legkisebbek egy védett belső körben játszhatnak, miközben a szüleik kényelmes ülőalkalmatosságokon követhetik a gyerekek mozgását.

A tervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy teret engedjenek a szabad játéknak, a játszótér kialakításával és eszközeivel inspirálják a gyerekek alkotóenergiáit. Jó példa erre az a nagy felületen kialakított homokos-vizes játszórész, amiből előásható fosszília-másolatok ösztönzik játékosan a tanulásra a kicsiket.

Külön SMART-megoldásokkal kedveskednek azoknak a gyermekeknek, akik szeretnek mérni, számokban nyilván tartani mindenféle adatokat: egyes csúszdák kiírják majd, mekkora sebességgel suhannak rajtuk, illetve a homokos rész egy elkerített pontján ugrótávolságot is lehet majd mérni, a kijelző ekkor a pontos táv mellett a hasonló távot ugró állatot idéző grafikát is megjelenít.