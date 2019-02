Téli séta a Balatonon – Programajánló

A következő összeállításunkat azoknak a kalandosabb kedvű utazóknak ajánljuk, akik nemcsak a beltéri, kulturális programokra nyitottak, hanem szívesen időznek a szabad ég alatt is. Főleg, ha mindeközben a környezet adottságaiban is gyönyörködhetnek. Hat olyan balatoni helyet gyűjtöttünk össze, melyek télen is csodálatos látványt nyújtanak, de az se csüggedjen, aki nem nagy természetjáró, beltéri program is található a listánkon.

A Káli-medencében, a Zánkától nem messze elterülő Hegyestű egy csodás természeti jelenség. A tanúhegyből három évtizeden keresztül bányászták a bazaltot, melynek eredményeként ma a hegy „belseje” is látható. Különleges formája miatt a fotósok kedvelt témája.

A szintén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található Salföldi Major több szempontból is izgalmas helyszín. A majorság területén egy ma is működő gazdaságot találunk, ahol beleshetünk az egykori vidéki élet rejtelmeibe és több őshonos magyar állatfajtával is találkozhatunk, például a rackajuhval vagy mangalicával.

A badacsonyi Kisfaludy-kilátóról az egész Pannontáj belátható, mely a téli időszakban különösen békés, nyugodt arcát mutatja. A kilátótól nem messze található a szerelmesek forrása, melyből ha iszol, szerelmed sosem

hagy el, ha pedig egy lány a tónak háttal ül a Rózsakőre, szerelme beteljesedik.

Ha a túrázás után megszomjaztál és megéheztél volna, érdemes felkeresni a csopaki Jásdi Pince borteraszát, ahol egész évben finom borokkal és hozzájuk illő harapnivalókkal várnak. A környék szőlőiből készült fehér- és vörösborok ízvilágát a bakonyi tehén- és kecskesajtok teszik teljessé.

Amennyiben egy kicsit távolabb merészkednél a Balatontól, keresd fel a királynék városaként is emlegetett Veszprémet. A megyeszékhely belvárosa egy igazi ékszerdoboz, rengeteg izgalmas múltú, impozáns épülettel. Itt található például a Gizella-kápolna, ahol az ország egyik legrégebbi, 13. századból származó freskóját is megtekintheted. A meseszép Dubniczay-palotát sem érdemes kihagyni, mely egykoron érseki palota volt, ma pedig múzeumként és kortárs művek kiállítótereként működik.

Bár a Tihanyi Bencés Apátság levendulamezejének látványában télen nem tudsz gyönyörködni, az apátságban annál inkább. A templom mögötti útról télen is legalább annyira káprázatos kilátás nyílik a Balatonra, mint nyáron, az apátság kiállítása és kézműves termékei pedig szintén egész évben megtekinthetők, illetve megvásárolhatók. Sőt, a fenséges Anasztázia-levendulalikőrjük talán a téli hidegben még jobban is csúszik, mint az év bármely más szakában.

Borítókép: Tihanyi Bencés Apátság Facebook-oldala