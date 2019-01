5 spórolási tipp, hogy a hónap végén is maradjon pénz a tárcádban

A spórolás valakinek könnyen megy, valaki azt sem tudja, hogy kezdjen hozzá. A pénzzel bánni bizony nem könnyű feladat, de nem lehetetlen. Ha te is azok közé tartozol, akiknek a hónap végére félelmetesen elvékonyodik a pénztárcája, jó hírünk van: mutatunk 5 tippet, amivel könnyen pénzt spórolhatsz.

Csak annyit és azt vásárolj, amennyire szükséged van

Az köztudott, hogy nem érdemes üres gyomorral vásárolni indulni, mert akkor könnyen elcsábulhatunk, hogy vegyünk valami finomságot magunknak. Azonban arra is érdemes ügyelni, hogy ne vegyünk meg valamiből indokolatlanul nagy mennyiséget csak azért, mert le van értékelve. Mindig csak annyit vásárolj, amennyire szükséged van, legyen szó élelmiszerről, ruháról vagy bármi másról.

Tervezz előre!

Nemcsak azért érdemes bevásárlólistával boltba indulnod, mert így biztosan mindent megvásárolsz, amire szükséged van, hanem azért is, mert ha szigorúan a listádnál maradsz, biztosan nem fogsz a felesleges költekezés hibájába esni. Ráadásul ha előre megtervezed a kiadásaidat, sokkal könnyebben be tudod osztani a pénzed, hiszen már előre tudod, mire és mennyit kell félretenned.

Fizess készpénzzel

Bár a bankkártyás vásárlás sokkal egyszerűbb és gyorsabb, nem éppen okos megoldás, ha spórolni szeretnél. Ha ugyanis készpénzzel fizetsz, könnyebben nyomon tudod követni, mennyit költöttél és mennyid maradt még. Kutatásokkal bizonyították, hogyha készpénzzel fizetünk, sokkal jobban meggondoljuk, mire költünk.

Válaszd az olcsóbb alternatívát!

Persze, fontos a minőség, de nem érdemes vakon megbízni a márkákban és pusztán presztízsből a drágább alternatívát választani. Érdemes kísérletezni és kipróbálni a kevésbé márkás termékeket is. Ugyancsak sokat tudsz spórolni, ha a használt holmik között is szétnézel: a Facebookon rengeteg adok-veszek csoport van, ahol a bútoroktól kezdve a ruhákon át bármit megszerezhetsz jóval olcsóbban. A Diákkedvezmények nevű csoporttal is érdemes megismerkedned, hiszen itt kifejezetten diákoknak szóló akciókról, kedvezményekről kaphatsz tájékoztatást.

Használd az internetet!

Az egyetemista évek nem feltétlenül a féktelen költekezésről szólnak. Szerencsére azonban van egy tippünk, amivel megspórolhatod a tankönyvvásárlást és a könyvtári bérlet árát is. A mersz.hu-n több száz tankönyv található meg, megannyi különböző tudományterületről. A mersz.hu szolgáltatására szinte az összes nagyobb egyetem előfizetett – amennyiben a te intézeted is ezek közé tartozik, ingyen juthatsz hozzá a tanulmányaidhoz szükséges olvasmányokhoz. Akkor sincs baj, ha az egyetemed nem fizetett elő a szolgáltatásra: te magad kedvezményes áron juthatsz a könyvekhez. A MeRSZ-ről bővebben itt olvashatsz.