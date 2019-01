30 éve volt a rendszerváltás – A Magyar Nemzeti Múzeum izgalmas kiállítással készül

A Magyar Nemzeti Múzeum méltó módon kíván megemlékezni a rendszerváltás 30. évfordulójáról, ezért olyan összetett eseménysorozatot tervez a 2019. év egészére, amely amellett, hogy a múzeumi gyűjteményeket vonatkozó kortárs anyagokkal bővíti, multigenerációs közösségi élményt jelent, valamint közös emlékezést, a nemzeti emlékezetet is erősíti.

A „Közös időnk – 1989” projekt ezáltal nem csak a közös történelem, az együtt megélt múlt szimbólumává, hanem a közös emlékezés kortárs helyszínévé teszi a Magyar Nemzeti Múzeumot.

A programsorozat egyik fontos pillére egy gyűjtési felhívás.

A tárgygyűjtés komplex, a múzeum nem elsősorban politikai aktualitású tárgyakat vár, felhívásaiban egy-egy esemény/témát „dob be” a köztudatba, és ahhoz az adott kérdéskörhöz vár tárgyi anyagot. (Politika, divat, kultúra, sport, életmód, tüntetések, társadalmi események.) A gyűjtéshez kapcsolódóan teret biztosítanak az adományozók számára, hogy elmondják saját történetüket, emlékeiket. A kész videók bekerülnek egy virtuális, bárki számára hozzáférhető kiállítás anyagába. (A felhívásban konkrét példákat is megadtak, ezzel is segítve, ösztönözve az adományozó kedvet (pl. Comodore 64 számítógép, tüntetés-transzparensek, Bécsben vásárolt tárgyak, emlékbe elrakott eszközök az első McDonald’s-ból, első Forma-1-es futamról, koncert- és színházjegyek, korabeli divat kellékei, kártyanaptárak, magnók, amatőr családi videók, fényképek, kitűzők, rockerkabát stb.)

A rendszerváltás évéhez kapcsolódó történeteket, információkat az alábbi felületeken fedezhetik fel az érdeklődők:

Közös időnk 1989 – Közösségi inkubátor

A Magyar Nemzeti Múzeum rotundájában elhelyezett tárlókban mutatja be a látogatók, a támogatók frissen behozott tárgyait, a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Ezek nem mind kerülnek be a gyűjteménybe, de nagyon fontosak a korszak dokumentálása szempontjából. A múzeum számára egy-egy történet is érték, várják a szöveges visszaemlékezéseiket, videofelvételeiket. (1989@mnm.hu)

Hogyan emlékezünk? Tárgyak, emberek történetek

A Magyar Nemzeti Múzeum Youtube-csatornáján a Közös időnk – 1989 program részeként az intézmény munkatársaival készült kisfilmeket láthatunk, amelyek a muzeológusok rendszerváltás kori múzeumi munkáját, akkori gyűjtőtevékenységüket, illetve a társadalom minden szegmensét érintő hatalmas átalakulás időszakával kapcsolatos személyes élményeiket elevenítik fel.

Közösségi média: #ezenanapon #1989 #kozosidonk #közösidőnk #rendszerváltás #rendszervaltas

A Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldalán időről időre elmeséli, mi történt 30 évvel ezelőtt.

További információkért látogass el a Magyar Nemzeti Múzeum honlapjára!