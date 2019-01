10 film, amelynek idén érkezik a következő része a mozikba

TO BE CONTINUED…

Ez az a három szó, amitől kiráz a hideg minden film vagy sorozat végén. Sorozatok esetében még szerencsések vagyunk, ha csak egy hetet kell várni a következő részig, de mi van, ha ez egy filmnél jön elő? Például vegyük a Bosszúállók: Végtelen háborúját, szinte napra pontosan (1 nap különbséggel!) egy évet kell várnunk, hogy végre bemutassák áprilisban a folytatást. Hát nem idegörlő ez? Ebben a cikkben az idei második, harmadik és negyedik részeket láthatjátok felsorolva, amelyek közül már régóta várok néhányat.

Tehát a hozzám hasonlóan fanatikus képregényfilm-függők ezeket várhatják idén

Ehhez a filmhez csak egy kérdésem van: mi lesz velünk a végjáték után?

Rendben, ez nem igazi folytatás, hanem egy spin-off, de már a 2017-es Logan óta várok egy új X-Men filmre a régi karakterek felbukkanásával. (Szóval a Deadpool nem számít, annak ellenére, hogy imádom.) Ráadásul Főnix története már a kétezres évek elején megjelenő eredeti X-Men trilógia óta izgatja az emberek fantáziáját.

Az akciófilmek rajongóinak is tartogat két szuper folytatást az év

Hihetetlen, de két film után a harmadik előzetesével is olyan hangulatot tudnak teremteni a John Wick-filmsorozat készítői, amit a hasonló (akció, krimi, dráma) műfajú filmmel nem nagyon sikerült. Furcsa, hogy még mindig nem unom nézni, ahogy Keanu másfél órán át gyilkol, olyan művészi prezicitással teszi. Egyszóval nagyon várós.

Az animációs filmek szerelmeseinek itt egy jó hosszú lista

A 2014-es első rész után, amit rengetegen szerettek (az IMDb-n is 7.8-as az értékelése), hamarosan érkezik a második rész. Ezeknek a filmeknek a sikerén felbuzdulva egyébként már a Playmobil is kitalálta, hogy nekik is kell egy ilyen, úgyhogy kreatívan elkészítették a játékfiguráikkal a saját egész estés animációs filmüket. Ide kattintva láthatjátok annak is az előzetesét.

Hú, képzeljétek Fogatlan szerelmes lesz, micsoda fordulat… Na de bármennyire is kiszámítható, elképesztően szórakoztató és kedves karakterek vannak ebben az univerzumban. Én biztos, hogy nem hagyom ki a harmadik részt sem.

Toy Story 4 2019. június 20.

Ha valaki imád félni, annak pedig itt az IT

TO BE CONTINUED…