Februárban is vár a Hagyományok Háza

A magyar népművészetre fogékonyak számára aligha kell bemutatni a Hagyományok Házát. A magyar nyelvterület népművészetét, hagyományait bemutató intézmény folyamatosan érdekfeszítő programokkal várja az érdeklődőeket. A Hagyományok Háza februári programjai közül ötöt ajánlunk.

Az ötalkalmas továbbképzésre olyan, gyakorlattal rendelkező csipkekészítőket várnak, akik érdeklődnek az archaikus, XVI-XIX. század közötti magyar csipkék iránt, és akik szívesen elmélyítenék tudásukat a sárközi gabócás csipke, a női viseletet kiegészítő csipkék, a sóbányai csipkék, a torockói pamutos batyikós csipkék, a fémszálas csipkék, az úri hímzést és az egyházi textíliákat kísérő csipkék, valamint a XX. századi csipketerítőkben található térkitöltő hálók különböző technikáiban.

A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat az ismereteket, amelyekkel hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá válnak. A elméleti rész a népmese műfaji tisztázásán túl a magyar népmesekutató-iskola legfőbb eredményeivel, valamint a jelentős mesemondó egyéniségek hagyatékával ismertet meg. A tanfolyam gyakorlati óráin a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal találkoznak, közös foglalkozások során alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat.

Gyenes Tamás furulyakészítő népi iparművész Pál István dudás-furulyás pásztortól tanulta a palóc pásztorfurulya készítését. 2007-es megismerkedésük után 8 éven át volt az idős mester tanítványa, egészen annak haláláig. Tereskei otthonában rendszeresen látogatta Pista bácsit, és a jókedvű közös éneklések, beszélgetések közben megtanulta a furulyajátékot is. Átvette tőle az erdőről vágott bodzából készülő kézi fúrású furulyakészítés minden csínját-bínját – beleértve a híres pikkelyes cifrázást is –, és az évek során komoly szakmai együttműködés alakult ki közöttük. Gyenes Tamás azóta több mint háromszáz furulyát készített, és 2015-ben furulyáival elnyerte az Élő Népművészet országos pályázat legmagasabb Gránátalma-díját.

A téli estéken tavaszt várván jólesik egzotikus országok képeit nézegetni. Varga Anna ökológus-etnobiológus kutató szakmai útjain szövő szemmel is figyelte a helyi kultúrákat. Előadásában rengeteg gyönyörű szőttest láthatunk képen, és élőben is. Továbbá szó esik a magyar szőttes technikák és mintakincssel való egyezőségekről és különbözősekről, illetve a kortárs népi szövők lehetőségeiről is napjainkban az egyes országokban.

30 órás akkreditált tanfolyamat ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a születés, a termékenység legősibb jelképe, a tojás és annak változatos díszítése iránt, akik sok locsolót várnak, akik szívesen és türelmesen díszítgetnek, és akik különlegesen szép húsvéti díszítést szeretnének otthonukba. Közművelődésben dolgozók számára akkreditált program, továbbképzési lehetőség.