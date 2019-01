Hétvégi programajánló – 01. 24. – 01. 27.

Ismét elérkeztünk egy hétvégéhez, ráadásul ez január utolsó hétvégéje! A hideg, havas idő ellenére sem akarjuknk otthon begubózni, ezért újfent összegyűjtöttünk a legjobb hétvégi programokat. Mutatjuk is, mi hogyan töltjük a következő néhány napot.

Csütörtök – január 24.

A Várfok Galéria Négyszemközt című tárlata Lucien Hervé és Rodolf Hervé, apa és fia fotográfiáinak különleges válogatását mutatja be. Olyan, egymásra rímelő képek kerülnek kiállításra, melyek amellett, hogy összekacsintanak, mindkét fényképész művészetének lényeges vonásait is bemutatják. A képpárok kiemelik a két életmű sajátosságait, az alkotók egymástól élesen eltérő látásmódját, ugyanakkor áthatja őket a közös szellemiség is, így például a szociális érzékenység, a társadalomkritika, a humor, az irónia, az absztrakció iránti affinitás.

a. A retrospektív kiállítás az utóbbi idők legátfogóbb Bukta tárlata, ahol a művész legújabb művei is megtekinthetőek. Bukta Imre – korunk egyik legjelentősebb kortárs alkotója – most feltárja előttünk primer környezetére és emlékeire épülő világát, amely egyszerre a vidéki magyar valóság és Bukta sajátja. „…úgy paraszti, hogy már nem paraszti, úgy vidéki, hogy nem vidéki, úgy mezőgazdasági, hogy ipari is.“ (Földényi F. László)

Talán tudjátok már, hogy egy ideje az ‘Erre még meghívlak’ nem “csupán” egy dalt, hanem egy sört is jelent. Nem meglepő módon vörös lett, amit pár hozzáértő baráttal együtt fejlesztett ki Dávid. Pécs és Győr után Budapesten is meg tudod kóstolni, méghozzá egy kis DJ-zéssel egybekötött buli alkalmával.

Egy neo-trashy kozmopolitan elhajlás a 90-es, 2000-es évek roppanós éjszakai reality-jébe. Lila nyögések, bordó simulások, neon lázálmok és pink párducok. Nyomd a falhoz a sötétségét, csókold le róla az évtizedeket, és öleld forró, gejl kéjjel.

Péntek – január 25.

A háromnapos rendezvény ünnepi- és kulturális programok sorát vonultatja fel, hogy csak párat említsünk: panda-show, kultúrműsorok, hagyományos kínai orvoslás bemutató ingyenes diagnózissal és kezeléssel egybekötve, tea-szertartás, kungfu, tradicionális kínai ruhák (qipao és hanfu), hagyományos kínai hangszerek (erhu, guzheng, kínai dob), kalligráfia és festészet. Az interaktív programok mind felejthetetlen élményt nyújtanak. A helyszínen a Kínai Turizmus standjánál információkkal, tanácsokkal látják el a Kínai utazást tervező érdeklődőket. Ha a kulturális programok megtekintése közben megéhezel, nem kell messze menned: a street food standokon hat kínai étterem képviselteti magát, ahol frissen készítik az igazi, autentikus kínai ételeket.

Hogyan került Budapestről Párizsba, onnan New Yorkba, majd ismét Budapestre, immár a Petőfi Irodalmi Múzeumba Ady Endre kéziratos hagyatékának egy része? Valóban írt leveleket Ady Endre nevében az öccse, a felesége és a titkára? Tényleg tudták utánozni az aláírását? Milyen címmel jelent meg először a híres Párisban járt az ősz című vers? Mi lett a sorsa a költő által a szemeteskosárba dobott versnek? Ilyen, és ehhez hasonlatos kérdésekre mutatja meg a választ az Ady-gyűjtemény kéziratos részének bemutatója.

Ez az új, kosztümös történelmi dráma a karizmatikus Stuart Mária viharos életének krónikája. Mária 16 évesen francia királyné lesz, majd 18 évesen megözvegyül, és ellenáll a nyomásnak, hogy újból férjhez menjen. Ehelyett visszatér szülőföldjére, Skóciába, hogy visszakapja jogos trónját. Ám Skócia és Anglia az ellenállhatatlan I. Erzsébet uralma alá tartozik. A két fiatal királynő egyszerre bűvöli el és félemlíti meg egymást. Riválisok a hatalomban és a szerelemben is, és női uralkodók a férfiak világában, ezért el kell dönteniük, hogyan játsszák le a játékot, melynek neve: házasság kontra függetlenség.

“Legközelebb majd sikerül.” Ludwig van Beethoven, ha a zenészek hamisan játszottak, mindig azt mondta: Legközelebb majd sikerül. Márpedig majdnem mindig hamisan játszottak, a muzsikusoknak legalább a fele műkedvelő nemesember volt akkoriban. Új regényem kilenc év története, Beethoven kilenc szimfóniáján alapul. Az estemen az én legutóbbi kilenc évemről szeretnék mesélni.” Vámos Miklós

A NeighbourART blogot Lili Farkas-Zentai elsősorban azért alapította, hogy a „vendégül látott” tehetségeket összefogja, hogy ők egyfajta közösséget hozzanak létre, ahol értékes eszmecserék, akár társulások jöhessenek létre. A blogon ma már több mint 200 interjú jelent meg magyarul és angolul is. Az idei NeighbourART kiállítás képeit – az eddigiektől eltérően – a blog 5 éves fennállása óta bemutatott összes művész munkáiból válogatta ki nagy gonddal a Dobossy Aukciósházat alapító Nora Kovats és David Kovats. A tárlaton több mint 20 művész alkotásával ismerkedhettek meg.

Szombat – január 26.

Miért ennyire nehéz megfejtenem, hogy mire vágyom igazán? Mi a fr*c tart vissza, hogy végre kibontakozzak az életemben? Mikor lépek már végre az utamra, és élem át azt az érzést, hogy igen, igen, erre vágyom, tisztán érzem, hogy ezt akarom!! Hogy mozdíthatnám meg végre a földbe gyökerezett lábam, és mozdulhatnék el ebből a szorongató, kietlen életérzésből?

Az emberi élet két (vég)pontjára koncentrálva szélesebb körben mutatják meg tevékenységünket. Kinyitják a Lakás ajtaját az érdeklődök, szimpatizálók, gyanakvók, szkeptikusok előtt is. Szülés-születés, halál-haldoklás ábrázolása négy művészeti ágban: film, színház, képzőművészet és irodalom. Előadások vetítéssel, kerekasztal-beszélgetés, meghívott előadók és kortárs irodalmi felolvasás egy napon!

Egy muzsikus kiáll a színpadra (ez esetben Szirtes Edina “mókus”) teljesen egyedül, a hangszereivel, az effektpedáljaival, saját magával, a dalokkal amelyeket a szívében őriz, a versekkel amelyek az életét mentették meg mikor megértette, megérezte őket és játszik. Hogy miért?Társakat szeretne találni ahhoz, amiben hisz. És ha a Társak akiket megtalált, Társakat találnának ott, egymásban, az csoda lenne. És ha a Társak Társai megtalálnák a Társaikat, akik megtalálnák, meghallanák a muzsikust, mint Társ, akkor minden a helyrérekerül és a kör gyönyörűen kitárulkozik nekünk.

Babé Sila olyasmihez nyúlt, amihez itthon egyelőre nem sokan, és nagyon jól tette: amíg a nemzetközi zenei piacon jelentős sikereket érnek el a legjobb értelemben vett R’N’B projektek, annyi soullal kitöltve, mint egy évtizednyi Motown lemez, itthon valamiért kevesek kapták el ezt a szelet. Stahl Barbi az elmúlt években két albummal és megannyi koncerttel bizonyította, hogy kiemelt szereplője a hazai könnyűzenei életnek. Képviselte már hazánkat showcase fesztiválokon, illetve különleges, teljes zenekaros koncertet adott az MR2 Petőfi Rádió stúdiójában.

Vasárnap – január 27.

Ha szeretnéd a belváros apró utcazenészeit támogatni, gyere, és készítsünk közösen számukra etetőket. Gyülekező 10-től a Szimpla Kertben, hátul, a koncertteremben!Kb. déltől a környező utcák zöld szigeteinek feltöltése a készített cinkegolyókkal és etetőkkel. Kerületi vagy, és bevállalod, hogy a fagyok végéig megfigyelő felelőse leszel egy-egy etetőnek? Írj a Szimplának privát üzenetet, hálájuk nem marad el! Vendégül látnak az etetőkészítés után, a Közös Lábos jótékonysági ebédjén.

Ismét felkeresheted a Dzzs Bárt, ha eladni, cserélni, elbarterezni vagy elajándékozni való ruhadarabjaid kiegészítőid vagy bármilyen más egyéb cuccod van. Lesznek ruhaállványok, tükrök, öltöző. A vásári forgatagot finom falatokkal támogatjuk, amíg a készlet tart.Asztalpénz nincs, ruhaállvány van bőven, fogas korlátozott számban, ezért biztosítani csak a leggyorsabb jelentkezőknek tudnak a szervezők.

Rendhagyó “sétáló történelemórá” keretében azokat a legendás helyszíneket keresheted fel, melyek kulcsfontosságú szerepet játszottak a Főváros budai oldalának 1945-ös ostroma során. Retkes Tamás történész, a téma szakértője, a Budapest Hősei című regény írója teremt hidat múlt és jelen közt.

A képzeletbeli Macondo faluban élő Buendía család száz évének lenyűgöző fordulatokban gazdag, egy eddig sosem látott világot elénk varázsló története a valóság és az álom között, a mesék dimenziójában lebeg és mégis, a Száz év magány egész Latin-Amerika nemcsak leghíresebb de legreprezentatívabb regényévé is vált.

A vágy, a szenvedély varázslatos, leigázó és fölszabadító erejéről ritkán olvashatunk oly gyönyörű sorokat, mint a Száz év magány lapjain. Az örökké visszatérő gyötrelmet és beteljesülést hozó szerelmeben García Marquez a magány és reménytelenség ellenszerét találja meg, a ez teszi a tragikus történetet legmélyebb mondanivalójában optimistává.