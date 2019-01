Két hét múlva a Dürer Kertben a Brass Against!

Hamarosan Magyarországon az Egyesült Államok egyik legizgalmasabb, és legenergikusabb tribute formációja, a Brass Against! Az egyedi hangszerelésű feldolgozásokat játszó zenekar Európa-turnéja január 31-én indul, és február 5-én érkezik a Dürer Kertbe, ahol ezen az estén a zseniális csapat bebizonyítja, hogy a legnagyobb metal, rock, alternatív rock és hip hop számok eszméletlen erővel szólnak akkor is, ha a gitár, dob és ének mellé közel féltucatnyi rézfúvós is csatlakozik!

A kilenc tagú felállásban koncertező, New York-i formáció neve ugyan egyértelmű, és szándékos utalás a Rage Against The Machine-re és az általuk képviselt attitűdre, de a Brass Against jóval több, mint egy egyszerű RATM tribute banda. A zenekar az említett csapat munkásságának zenei újraértelmezése mellett bátran válogat olyan bandák és előadók számaiból is, mint a Tool, a Pantera, a Black Sabbath, a Led Zeppelin, az Audioslave, a Run the Jewels vagy épp Kendrick Lamar és Beyonce. Mindehhez az abroncsot, és az egyedi pluszt a Brass Aganst elképesztően energikus előadásmódja adja, valamennyi szám feszesen, telten és borzasztó energiával szólal meg a hangszereiken át.

Ehhez a markáns kiálláshoz pedig a csapat, köszönhetően az idei turnéfelállás elképesztően erős hangú énekesnőjének, Maya Azucena-nak, az ének fronton is karakánul odateszi magát, óriási koncertélményt ígérve bárkinek, aki február 5-én ott lesz a Dürer Kert nagytermében a csapat hazai bemutatkozásán.

Időpont: 2019. február 5.

Helyszín: Dürer Kert

Esemény: https://www.facebook.com/events/563140310772826/

Jegyek elővételben: 4900 Ft, a rendezvény napján és a helyszínen: 5500 Ft

Online elővétel a Ticketportal rendszerében ide kattintva.