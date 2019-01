Termálfürdők a Balaton környékén, téli csobbanáshoz

A magyar tenger környékén télen sincs hiány kulturális programokból, viszont ha jót akarsz magadnak, fürdőzésre inkább élményfürdőket keress fel a jó öreg Balaton helyett. Jobb évkezdési elfoglaltságot el sem tudnánk képzelni, mint a kellemes hőmérsékletű termálmedencében való lazulás, ha csatlakoznál hozzánk, az alábbi fürdőket ajánljuk!



Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő

A Keszthelytől alig több mint 20 kilométerre fekvő Kehidakustány névre hallgató, apró községben található a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő. A létesítmény 2400 m2 vízfelülettel, 13 medencével, bel- és kültéri csúszdákkal, 34-36 °C fokos gyógymedencékkel, sodró- és gyerekmedencékkel várja vendégeit egész évben. Az idegrendszeri, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és mozgásszervi problémák megelőzése és gyógyítása mellett, a kehidakustányi gyógyvíz híres öregedést lassító hatásáról is. Utóbbi oka többek között, hogy a fürdőzés során az izmok ellazulnak, az anyagcsere fokozódik, és a salakanyagok gyorsabban távoznak a szervezetből.

Hévízi Tófürdő

A 4,44 hektáros kiterjedésű Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógyvize, amely fürdésre is alkalmas. A forró víz egy 38 méter mély karsztbarlangból tör fel a felszínre, míg a viszonylag gyors vízfolyásnak köszönhetően (30-40 ezer liter percenként) a tó vize 72 óránként cserélődik. Mikor a Fővárosi Állatkert hároméves elefántja, Nelly reumás fájdalom jeleit mutatta 1914-ben, gondozói a Hévízi-tóhoz vitték, hogy sajgó lábait meggyógyítsák. Úgy tartják, az elefánt nagyon élvezte a fürdőzést a tóban, ami fájdalmát is enyhítette. Reumás megbetegedések mellett a gyógyvíz gerinc-, ízületi-, bőr-, és nőgyógyászati betegségekre is jó, illetve elősegíti a mozgásszervi rehabilitációs folyamatot.

Zalakarosi Gyógyfürdő

Az 1978-ban az Egészségügyi Minisztérium által hivatalosan elismert termálfürdő, a Zalakarosi Gyógyfürdő 96 fokos gyógyvize 2500 méter mélyről tör fel. A komplexum részét képezi egy fedett fürdő, egy gyógycentrum és egy fürdőhotel. A gyógycentrum tovább bontható egy beltéri részre, ami három különböző hőmérsékletű medencéből áll, illetve a gyógykertre, ami szabadtéri gyógyvizes medencével várja a vendégeket, rendezett, zöld környezetben, öreg fákkal és egy sziklakerttel körülvéve. Hogy a vendégek igazán átadhassák magukat a fürdőélménynek, különleges szolgáltatások is rendelkezésükre állnak, ilyenek például a szaunaszeánszok, a masszázsok, az aquafitness, a szolárium és a FLABéLOS.

Igali Gyógyfürdő

Az 1940-es években Igal városának egykori piacterét olaj után kutatva fúrni kezdték, de 651 méter mélyről olaj helyett ma már gyógyhatásáról ismert termálvíz tört fel. 1962. augusztus 20-án két kültéri úszómedencét adtak át, amit három évvel később téliesítettek. Ma a gyógyfürdőben 13 különböző medence, több sportpálya, játszótér és négy szauna található, illetve olyan kiegészítő szolgáltatások vehetők igénybe, mint masszázs és szépségszalon. Az Igali Gyógyfürdő többek között víz alatti masszázzsal, parafangó kezeléssel és terápiás masszázzsal várja vendégeit.