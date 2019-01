Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

A 2018-as év egyértelműen a legmozgalmasabbnak bizonyult hazánk elsőszámú jungle-rock zenekara, a Fran Palermo életében. Soha ennyi koncertet nem adtak még – ennek az aktív időszaknak a lenyomata vadonatúj élő videójuk, amit hat különböző bulijukon rögzítettek.

Az idén hét éves zenekar túlzás nélkül végigturnézta a 2018-as évet. Tavasszal az A38-on ünnepelték a születésnapjuk, nyáron bevették a Dürer Kertet, ősszel pedig az Akvárium Nagyhallban a BUSH showcase fesztivál headlinereiként búcsúztatták az évet. Mindeközben megfordultak tulajdonképpen minden fontosabb hazai fesztiválon és bejárták az ország legismertebb klubjait is a Rock Band For Old Men zenekar társaságában, ezen kívül turnéztak Romániában és Lengyelországban is, sőt, felléptek a Wavves Vienna showcase-n, illetve hatalmas bulit csináltak az Electric Castle fesztiválon.

Mindemellett betekintést nyerhettünk a frontember, Henri Gonzo életébe az Index saját készítésű, 45 perces dokumentumfilmjében, ami az excentrikus énekes-dalszerző világán kívül a Fran Palermo kreatív folyamataira koncentrál, illetve remekül bemutatja a zenekarból áradó, koncert közben felszabaduló különleges energiákat. Ezt a vonalat viszi tovább a Yellow Man élő koncertvideója, amit összesen hat helyszínen (Sziget, Dürer Kert, Bánkitó, A38 Hajó, Electric Castle, Akvárium Klub) rögzítettek több operatőr segítségével. A kisfilm rendezője ráadásul az a Hartung Attila volt, aki egyébként Henrivel együtt dolgozik idén megjelenő első játékfilmjének zenéjén.

A Yellow Man a zenekar legutóbbi, 2016-os Razzel Dazzle című lemezén jelent meg, és azóta is közönségkedvenc. A különleges koncertvideó – aminek plusz érdekessége, hogy a hangot is élőben rögzítették hozzá – egyébként azon kívül, hogy remekül összefoglalja a Fran Palermo tavalyi, eddigi legsikeresebb évét, egyfajta lezárása is egy időszaknak. A srácok ugyanis már gőzerővel dolgoznak idén megjelenő új nagylemezükön, ami a Crocodile Juice Bar címet kapja. Az anyag előfutára a Demons on The Beach című dal lesz, ami hamarosan egy animációs kisfilm kíséretében jelenik meg.