7 kincs, mely ma is izgalomban tartja a felfedezőket

Ki ne játszott volna kincskeresősdit gyerekkorában? Az elveszett kincsek nemcsak kedvenc gyerekkori meséink visszatérő eleme volt, a valóságban is sok értékes tárgy veszett el nyomtalanul. Éppen ezért összegyűjtöttünk 7 elveszett kincset, melyek még ma is nagy izgalomba tartják a felfedezőket, és minket is.

Oak Island átka

A kis kanadai sziget azóta a kincskeresők Mekkája, hogy az 1800-as évek elején az első telepes furcsa mélyedést talált. Bár lehet, hogy természetes víznyelőről van szó, változatos elméletek születtek arról, hogy milyen kincseket rejthet az Oak Island-i „pénzakna”. Van, akik szerint a híres kalóz, Feketeszakáll rejtette itt el zsákmányát, mások a templomosok és a rózsakeresztesek kincsére gyanakodnak. Az is lehet, hogy Mária Antónia ékszereit ásták el itt, és 2017-ben a HISTORY műsorának szereplői találtak is egy ötszáz éves brosst. Érdekesség: a korábbi amerikai elnök, Franklin D. Roosevelt is az Oak Island-i rejtély megszállottja volt.

Custer tábornok elveszett kincse

Az 1876-os Little Bighorn-i csatasorán a területüket védő csejen, lakota és arapaho törzsek megsemmisítő vereséget mért George Armstrong Custer vezérőrnagy lovasságára. Vezetőjük, Ülő Bika megálmodta a diadalt, de azt is, hogy nem szabad kifosztaniuk a legyőzött katonák holttesteit, mert ez szerencsétlenséget hoz. Ám mégis kifosztották, mivel Custerék több hónapnyi zsoldot tartottak maguknál. Az amerikai hadsereg bosszúhadjárata a következő hónapokban felmorzsolta az indián erőket, és Ülő Bika Kanadába menekült. A valószínűleg elásott zsákmány azonban nem lett meg. Talán most előkerül?

Jamasita aranya

1992-ben a Fülöp-szigetek diktátorának felesége, Imelda Marcos azt állította, hogy férje vagyonának tekintélyes része Jamasita aranyából származott. Jamasita Tomojuki egy japán tábornok volt, aki 1943-ban állítólag a Fülöp-szigeteken rejtette el a megszállt ázsiai területeken szerte összerabolt japán vagyont. Vannak, akik szerint a császári család tagjainak részvételével, szervezetten zajlott a zsákmányolás, másik szerint az egész csupán legenda.

Az elveszett frigyláda

Az Ószövetség szerint Mózes egy díszes, aranyozott faládában helyezte el a Tízparancsolat kőtábláit. A negyven éves sivatagi vándorlás után Izrael népe Salamon templomában helyezte el a ládát, ám amikor Kr. e. 607-ben a babiloni seregek lerombolták a templomot, nyoma veszett. Azóta elméletek százai születtek a frigyláda sorsáról – de, mint tudjuk, csak Indiana Jones „találta meg”… Az etióp ortodox egyház állítja, hogy a birtokában van a kincs, vannak, akik szerint a templomosok a chartres-i katedrálisba vitték, mások úgy vélik, a szabadkőművesek előbb Franciaországba, majd Amerikába szállították.

Moctezuma kincse

Amikor Hernán Cortés 1519-ben az azték fővárosba, Tenocstitlanba érkezett, II. Moctezuma megpróbálta arannyal, ezüsttel lekenyerezni a hódítót. Nem sikerült: a spanyolok foglyul ejtették az uralkodót, aki a kitört lázongások során tisztázatlan körülmények között meghalt. A spanyolok az összerabolt kincseikkel az éjszaka leple alatt elmenekültek. Hogy életüket mentsék, kénytelenek voltak a zsákmányt a Texcoco-tóba dobni. Bár Cortés később diadalmasan tért vissza, a kincs sohasem nem terült elő, hiába keresték azóta sok ezren a tó fenekén.

A limai kincs

Amikor 1820-ban a függetlenségért küzdő forradalmárok elfoglalták a perui fővárost, a spanyol alkirály egy angol hajóst bízott a korona birtokában álló kincsek kimenekítésével. William Thompson azonban megölte az alkirály embereit, és megszökött a kinccsel. Egy spanyol hajó utolérte, és a teljes legénységet kivégezte, kivéve Thompsont és az első tisztet, akik megígérték, hogy az elrejtett kincs nyomába vezetik őket. El is navigálták őket egy szigetre, ám a partra szállás után megszöktek, és többet nem hallottak felőlük. A kincs sorsa azóta is rejtély.

A náci aranyvonat

A II. világháború vége felé a náci tisztek több elkeseredett kísérletet is tettek az előző években Európa-szerte összerabolt vagyon kimenekítésére. A legendás „aranyvonat” legendája állítólag 300 tonna aranyat, ékszert és műtárgyat vitt a sziléziai hegyekbe, egy épülő föld alatti komplexumba. Az osztrák Alpokban pedig a Toplitz-tó fenekén rejthettek el több tonnányi aranyrudat a nácik. Azóta hét búvár fulladt meg a tóban, mígnem az osztrák hatóságok 2009-ben az élővilág védelmére hivatkozva be nem tiltották a kincskeresést.

Január 15-én debütál a History csatorna egyik legsikeresebb műsora, az Oak Island átka hatodik évadja, melyben a fent felsorolt hét legendás kincsből hármat is feldolgoz a sorozat. Az Oak Island-i rejtély után hamarosan Custer és Jamasita tábornok kincseiből is új sorozat lesz látható a csatornán.Az Oak Island átka hatodik évadjának első része január 21-én, szerda este 21:00-kor látható a Historyn