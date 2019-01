Az önjutalmazás legjobb formája – Ebédelj a Nobuban!

Amint beléptünk a belvárosi sushizóba, egyből elfelejtettük a kinti rohanó és zajos várost. A Nobuban mindig teljes élvezettel adhatjuk át magunkat a különleges és felejthetetlen ízkombinációkkal büszkélkedő ételeknek. Az elsőosztályú fogásokhoz természetesen elsőosztályú kiszolgálás is jár, aminél pazarabb kényeztetést el sem tudunk képzelni magunknak.

Amikor legutóbb a Nobuban jártunk, a Nobu Bento Box nevű, 8 tételből álló ebédmenüjüket kóstoltuk meg. Bár az isteni finom alaszkai fekete tőkehalukat azóta sem tudtuk elfelejteni, most valami más szerettünk volna kipróbálni, hiszen tudtam: itt nyugodtan rábízhatjuk magunkat a pincérekre.

Ez alkalommal meglepő, sőt meghökkentő ízélményekben volt részünk, az élményt pedig tovább fokozta a különböző fogások gusztusos tálalása. Míg elénk került az első fogás, tekintetünk a látványkonyhán dolgozó sushiséfeken állapodott meg, akik gyakorlott és gyors mozdulatai néma elismerést váltottak ki belőlünk. Nehéz elhinni, hogy ezeket a gusztusosan elénk tálalt különleges ételeket ilyen játszi könnyedséggel készítik el.

A Nobu egy ételválogatással kedveskedett nekünk, melyek közül több tétel is a téli étlapjuk újdonsága. A sor a korianderes Yellowtail Sashimivel indult, melynek a pikantériáját a Jalapeño paprika adta meg. Ezt az ebéd egyik fénypontja követte: a tengeri sügér sashimi szárított vörös misoval és Yuzus Olivaolajjal. A sügér sashimi visszafogott ízére remekül rákontrázott az állagában is izgalmas, ropogós miso és a Yuzus olivaolaj, kellemes citrusosságával. A tálon nemcsak három igen különböző, mégis remekül passzoló íz találkozott, de három szín is: a fehérhúsú hal, a vörös miso és a sárgás olivaolaj. A katonásan egymás mellé rendezett sashimik fantasztikus látványt nyújtottak, mellyel csak annyi volt a problémánk, hogy alig volt bátorságunk elvenni az első falatnyi ételt a tányérról. Onnan kezdve azonban, hogy megkóstoltuk a bármi mással összehasonlíthatatlan ízű csodás falatokat, az esett volna nehezünkre, hogy visszafogjuk magunkat – ám ezzel nem is próbálkoztunk.

Nem mehetünk el szó nélkül a magyar Nobu étterem specialitása mellett. Ez a libamájas lazacos nigiri, mely méltán példázza, hogy még az egymástól annyira távolálló nemzeti konyhákat, mint a magyar és a japán is lehet úgy ötvözni, hogy valami istenien finom süljön ki belőle.

Míg a magyar Nobu a libamájas lazacos nigirivel büszkélkedik, a Las Vegasi étterem sajátja a garnélarák tempura és zöldspárga sushi. A sushikat egy csípős tonhalkrémmel vonták be, melytől vidám vöröses színük lett. A sushi közepén megbúvó zöldspárga kellemes frissességet ad a finomságnak, amitől igazán könnyed, ínyencfalattá vált.

A perzselt Szent Jakab-kagyló jalapenomártással és kelbimbóval nemcsak ízével, hanem textúrájával is lenyűgözött. A Szent Jakab-kagyló önmagában is pompás ízét remekül egészítette ki a csípős jalapenomártás, de az i-re a pontot egyértelműen a kelbimbó tette fel. A káposztát apró darabokra vágva tálalják, mely annak ellenére, hogy kissé átitatódott a mártással, finom és ropogós marad, picit olyan, mint életem legkülönlegesebb chipsébe haraptunk volna.

A Noburól aligha a hamburger jut elsőként az eszünkbe, pedig itt még azt is lehet enni! Bár a wagyu mini burger egészen apró, nem hiányzik belőle az íz. A húspogácsa felett szarvasgomba rejlik, a finom szószt pedig megannyi fűszerrel ízesítették, melyek tovább emelték az ízélményt.

Természetesen csakis desszerttel lehet teljes egy ebéd. A Nobu téli desszertlapján rengeteg finomság közül lehet mazsolázni. A mi kedvencünk a fűszeres alma mandularoppanóssal és fahéjfagylalttal. A meleg alma és a hideg fagylalt kombinációja tökéletes zárása az étkezésünknek, főleg, hogy a finomság télies ízétől teljesen karácsonyi hangulatba jöttünk.

Bár az ünnepi hangulatunk néhány napja már elmúlt, a Nobu finomságai iránti rajongásunk cseppet sem halványult el, ami nem is csoda, hiszen nobus élményeink a legszebb ünnepi gasztronómiai élményeinket is magasan túlszárnyalja.