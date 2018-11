Magyar hírességek köszöntötték születésnapján Ennio Morriconét

Magyar sztárok, zenészek köszöntötték fel a 90. születésnapját ünneplő Ennio Morriconét. Többek között az olasz legenda honfitársa, Gianni Annoni, valamint Lotfi Begi, Horányi Juli (YOULÏ), Náksi Attila, Lombos Marci, a The Carbonfools, a The Biebers, a Blahalouisiana, a New Level Empire, Vastag Csaba és Rácz Gergő is tisztelgett a Maestro életműve előtt a kerek évfordulón.

Ennio Morricone november 10-én ünnepli 90. születésnapját, azonban a mesternek esze ágában sincs pihennie: a mai napig szenvedélyesen foglalkozik örök szerelmével, a zenével. A Jó, a Rossz és a csúf, a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Pár dollárral többért, a Polip és más ikonikus filmek zeneszerzője 2016-ban Oscar díjat nyert az Aljas nyolcas című filmmel, azóta pedig több mint 50 koncertet adott 35 európai városban és a születésnap kapcsán hamarosan visszatér kedvenc helyszíneire, így Magyarországra is.

A Maestro az ígéri, hogy 2019. január 23-án az Arénában nagyszabású ünnepségnek lehetnek szem- és fültanúi a rajongók. „Kivételezettnek érzem magam, hogy ilyen nagyszerű egészségben ünnepelhetem a 90. születésnapomat. Igazi áldás, hogy gyönyörű európai városokban vezényelhetek, és köszönöm a közönségemnek azt a szeretetet, amelyet felém árasztanak” – nyilatkozta Ennio Morricone.

„Mindig is szerettem a filmzenéket, gyerekkoromtól kezdve nagy örömmel hallgatom őket. Morricone zenéje már régóta nagyon közel áll hozzám, A Volt egyszer egy Vadnyugat és a Volt egyszer egy Amerika című filmeket már kifejezetten azért néztem meg, mert tudtam, hogy ezen alkotásokhoz is ő szerzett zenét. Igazi rajongóként várom a budapesti koncertjét és remélem, hogy talán egy pár másodpercig össze is futhatok a mesterrel” – mondta el Vastag Csaba, énekes.

„Az első CD-m egy Morricone best of volt, azt oda vissza fújtam kívülről. A kedvenc zenekarom, a Metallica is mindig Morricone dallal kezd” – árulta el Lotfi Begi, producer-DJ, arra utalva, hogy évek óta a zeneszerző Ecstasy of Gold című szerzeménye az együttes intrója a koncerteken.

„Lenyűgöző, hogy valaki egy ilyen életművet létrehoz, még életében megéli a sikereit, 90 évesen pedig még mindig koncertezik. Ez egy igazi csoda, ami azt mutatja, hogy mi emberek különleges lények vagyunk, és ha vannak ilyen nagy alkotók, mint Morricone, akkor az emberiségnek van reménye a túlélésre” – nyilatkozta a születésnap kapcsán Horányi Juli (YOULÏ), énekes.