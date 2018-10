3 európai kísértetjárta ház

Az év legfélelmetesebb napjára három olyan külföldi épületet gyűjtöttünk össze, melyek a mendemondák szerint sötét titkokat rejtenek: állítólag az sem lenne szokatlan, ha a folyosójukon egy szellem jönne veled szembe.

Dragsholm-kastély

A több mint 800 éves kastélyban több a kísértet, mint a szoba. Az épületet az idők során többször is átépítették, például a 20. század elején, amikor hotellé alakították át. Ekkor, az 1930-as években találtak rá a munkások egy fehér ruhás női csontvázra. A pletykák szerint a nő a kastély egykori urának lánya volt, akit a saját apja záratott a kastély alagsorába, miután rajtakapta a lányát, hogy az egyik szolgálófiúval került közeli kapcsolatba. Állítólag a kastély másik híres szelleme Bothwell grófja, aki Stuart Mária férje volt. A gróf a dragsholmi kastélyban halt meg, miután tíz évig raboskodott itt egy oszlophoz láncolva. Ugyancsak szót érdemel a „szürke hölgy” nevű szellem is, aki valaha szolgálólányként dolgozott az épületben.

Burton Agnes Hall

A 17. század elején épült vöröstéglás kastély Anglia egyik legborzongatóbb történetű háza. A gyönyörű hely egyik lakosa, Lady Anne Griffith végrendeletében azt kérte, halála után a koponyáját soha ne vigyék ki az épületből, ám

a fiatalon elhunyt úrinő kívánságát szülei nem teljesítették. Kezdetben még csak különös zajokra lettek figyelmesek a ház későbbi lakói, majd hamarosan több megmagyarázhatatlan, tragikus baleset történt a falak között. Így nem volt mit tenni, exhumálni kellett Anne-t, hogy a fogadóterem falában helyezzék örök nyugalomra.

Edinburgh-i vár

Az edinburgh-i vár már több évszázada magasodik a skót főváros fölé, így nem is csoda, ha az évek alatt több szellemjárást is feljegyeztek az ódon épületben. A vár egyik leghíresebb kísértete a skótok és angolok ősanyjának is becézett skóciai Szent Margit, aki egyébként a mi István királyunk unokája volt. A népe körében népszerű Margit 47 évesen hunyt el a várban, nem sokkal azután, hogy tudomást szerzett férje, III. Malcolm haláláról.