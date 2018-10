Egy különleges rekviemmel készül a Honvéd Férfikar – Interjú

A Honvéd Férfikar egyedülálló adottságai révén rendkívül gazdag repertoárral rendelkezik.Műsorán tartja a teljes férfikari kórusirodalom legnagyobb részét, beleértve az a cappella és zongorakíséretes műveket, operarészleteket, teljes operákat és oratóriumokat, operett részleteket, valamint számos átiratot. Számos olyan darabot megszólaltat, melyek ritkán vagy szinte soha nem hallhatóak a világ koncerttermeiben.

Szegedi Csaba a magyar hangverseny- és operaélet bariton csillaga, a Honvéd Férfikar koncertjeinek rendszeresen közreműködő énekművésze. Az alábbi interjúban a Honvéd Férfikar október 26-i, Olasz Intézetben elhangzó Brahms: Német Requiem kapcsán kérdeztük.

Énekelte már a Német Requiemet, vagy ez lesz az első alkalom?

Részleteket énekeltem már belőle zeneakadémiai tanulmányaim alatt, de egészében ez lesz az első alkalom, ezért is nagyon örültem a felkérésnek. Annak pedig különösen, hogy idén, Halottak napja környékén háromszor elénekelhetem, hiszen az Olasz Intézet, október 26-a után november 4-én, a Bazilikában, televíziós közvetítésben is elhangzik a mű Strausz Kálmán vezényletével, valamint, november 2-án is énekelem egy koncerten.

Egy olyan fiatal előadóművésztől, mint Ön, nem áll távol még a gyászmise tematikája, gondolatisága?

Ismerőseim tudják, hogy tizenkilencéves koromig református lelkésznek készültem, ezért az Istenhez fordulás, a tanítás, útmutatás kérése számomra napi szükséglet. A Német Requiem csodálatos lehetőség erre, az Úr tanításának, végső bölcsességének megismerésére, mivel a legnépszerűbb két requiem zeneszerzője, Mozart és Verdi nem örvendeztette meg a baritonokat azzal, hogy áriát írt volna nekik, bár Fauré és Puccini Requiemjét ismerem. A Német Requiem különleges zenei és szövegbeli megfogalmazásával, amely mégis illeszkedik a hagyományos liturgiához, kivételes lehetőséget kínál előadónak és közönségnek a lelki elmélyüléshez.

Ha jól értem, ezek szerint Ön szereti Brahmsot, a német romantikát.

Igen, romantikus alkat vagyok, közel áll hozzám a zenei romantika. A Zeneakadémián, Sólyom-Nagy Sándor és Pogány Imola művészi irányításával sok Brahms-dalt tanultunk, tehát mondhatom, hogy gyakorlottan mozgok a brahmsi zenei világban, a Német Requiemmel pedig az egyik zenei csúcsot hódíthatom meg.