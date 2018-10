Novemberben sem kérdéses: ha kulturális programra vágysz, irány az Esernyős

Mivel eddig az egész évben kellemes programokkal vártak, képzelhetjük, hogy az Esernyős novemberben is hasonlóképpen elkényeztet minket. Kedvenc óbudai helyünk a zord novemberben is képes felvidítani minket izgalmas programjaikkal. Ezek közül válogattunk ki ötöt, amik között biztosan találsz több kedvedre valót is.

Ádám az ultrafutó közösség elismert tagja, aki egy hónapon belül teljesítette az Ultra-Trail du Mont-Blanc terepultra leghosszabb távját (170 km 10.000 m szintemelkedés) és az Athén- Spárta útvonalon megrendezett 246 km-es aszfaltos ultra-futóversenyt, a Spartathlont. Komoly teljesítések és felfoghatatlan távok vannak már a lábában. Ez a két verseny csak töredéke annak, amit eddig letett az ultrafutás asztalára. Egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött élménybeszámolót hallhattok majd, amely betekintést enged az ultrafutás mélységeibe és magasságaiba.

Táncoló Filmkockák – Sikerfilmek tánccipőben – Társastáncok, balett és hip-hop a moziban – november 9. 19:00

A Nemzeti Táncszínház népszerű előadás-sorozata szórakoztató formában mutatja be a film- és táncművészet közös történetét, Lakatos János nívódíjas koreográfus, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanárának multimédiás előadásában. A Táncoló Filmkockák soron következő előadásában mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló stílust, legyen szó társastáncokról, klasszikus balettről, vagy éppen az utcai áramlatokról, mint a hip-hop vagy a breaktánc. Olyan kedvencek kerülnek terítékre, mint a Moulin Rouge, a Billy Elliot, a Rivaldafényben vagy az Egy asszony illata. Bepillanthatsz a tangó és flamenco mestere, Carlos Saura műhelyébe, a Fekete hattyú forgatására és a Rize stílusteremtő táncosai életébe. A legszínesebb stílusok legjobbjait szedték egy csokorba vérpezsdítő 120 percre!

Müpa HD – Palya Bea – novemeber 15. 19:00

A Müpa HD – Válogatás a Müpa felvételeiből című sorozatban ezúttal Palya Bea énekesnő koncertje elevenedik meg újra a vásznon. Palya Bea, aki szerzeményeihez a magyar népzene gyökereiből merít ihletet, a mai fiatal zenészgeneráció egyik legizgalmasabb és legsokoldalúbb személyisége. Nemcsak a zenében alkot változatosat, írásaiban, dalszövegeiben legalább olyan kreatív. A népzenétől indult, gyerekkorától a magyar, majd a bolgár, cigány népzenét szívta magába. Később a népdalok találkoztak a jazzel és más improvizációs műfajokkal; a saját dalszövegeit hordozó zenei nyelvet folyamatosan újítja, kísérletezik.

50 éve, 1968 novemberében jelent meg hófehér borítóval a The Beatles dupla lemeze, a legendás White Album, melyre a legtöbb dalt tiszta fejjel, meditáció közben írták a fiúk Indiában. Az indiai kiruccanás után összejöttek Harrison otthonában és akusztikus gitárokkal felvették a frissen írt szerzeményeket. A felvételek ma is féltve őrzött kincsek, hiszen a dalokat még nyers, akusztikus formában hallhatjuk tőlük – egészen máshogy szólnak, mint kidolgozva a nagylemezen. A The BlackBirds ennek a csodás nagylemeznek szenteli egyedülálló koncertjét.

Felcsendülnek a dupla album dalai akusztikus előadásban és még sok-sok más Beatles szám is. Emlékezzünk együtt a dupla fehér albumra. Ez a műsor csak itt, csak most, csak egyszer.

A Wine Time sorozatban zenei élményekkel bolondítják meg a legjobb hazai borok kóstolását. Ezúttal Pinot Noir változatokat kóstolhatsz végig, miközben meghívott lemezlovasok gondoskodnak róla, hogy a különleges italokhoz illő dallamokkal pezsdítsék fel az érzékeket. A kóstoló borsorhoz kísérő falatokat szolgálnak fel. Előadó: Káli Ildikó sommelier. DJ: International Love Affair.