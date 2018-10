Az 1909-ben Franciaországban alapított ESSCA francia és angol nyelvű bachelor, valamint mester menedzsmentképzéssel, illetve megannyi szakiránnyal várja hallgatóit. A Financial Times a világ legjobb iskolái között tartja számon az ESSCA School of Managementet, mely szeptembertől új helyszínen várja a világ minden tájáról érkező hallgatóit Budapesten.

Az 1993 óta budapesti kampusszal is rendelkező ESSCA egy vadonatúj kirendeltségen kezdte meg a jelenlegi tanévet, ahol az oktatók világszínvonalú, innovatív technikával felszerelt, korszerű termekben oktatják a diákokat, 1370 négyzetméteren. Az egyetem épülete teljes körű ellátást nyújt: a tantermek mellett tanórákon kívüli tanulásra és társalgásra is alkalmas vidám és tágas közösségi terek, tanulószobák és jól felszerelt diákkonyha fogadja a hallgatókat.

Elméleti és gyakorlati tudásra is szert tehetsz A Loire-völgyben alapított ESSCA School of Management, valamint az általa kínált képzések kiemelkedő minőségét négy nemzetközi akkreditáció (EQUIS, EPAS, AACSB, AMBA) tanúsítja. Az iskola vezetése nagy figyelmet szentel annak, hogy a diákok a komoly elméleti tudás mellett releváns gyakorlati ismereteket is szerezzenek egy olyan oktatási környezetben, amely ötvözi a legkorszerűbb oktatásmódszertani megoldásokat az elmélyült akadémiai, és az ezt kiegészítő, aktuális gyakorlati ismeretanyaggal, valamint a humánus megközelítésmóddal.

Személyes figyelem

A diákokat az első napjuktól egészen a tanulmányaik befejezéséig egy felnőtt tutor támogat, aki végig segíti őket az itt töltött idejük alatt. Nem csak a szakmai előmenetelükben, a helyes tanulásmódszertan, a legmegfelelőbb szakmai gyakorlat és a kötelező külföldi szemeszter kiválasztásában segíti őket, de személyes kérdésekben is mellettük áll. Az ESSCA School of Management oktatói a szakma elismert kutatói és gyakorló szakemberei, akik a tantermi órák, a vállalatlátogatásra és business projektekre épülő oktatás keretében adják át a tudásanyagot a hallgatóknak.

Tanulás közösségben

Sokkal könnyebben megy a tanulás, ha van kivel tanulnod, és megfelelő támogatást kapsz a csoporttársaidtól. Éppen ezért az ESSCA School of Management a diákok számára biztosított közösségi életre is nagy figyelmet fordít: a l’Étudiant 2017 osztályozása szerint az üzleti iskolák között az ESSCA az egyik legjobb társadalmi életet kínáló intézmény.

Sikeres kezdés az ESSCA után

A munkaerőpiac értékelése alapján az ESSCA School of Management egy megbízható, nagy múltú egyetem. A legutóbbi, 2017-es felmérés alapján a diákok 51%-a köt munkaszerződést a tanulmányaik befejezése előtt, 94%-uk a végzés után 4 hónapon belül talál állást, 92%-uk pedig annál a vállalatnál helyezkedett el, amelyiknél szeretett volna. Talán mindezeknél is fontosabb, vagy legalábbis motiválóbb adat, hogy az ESSCA-ban végzett diákok átlagos éves bruttó fizetése 33.100 és 65.900 € (10,3-20,4 millió forint) között mozog.

Nemzetközi színtéren

Az intézmény mára 8 kampusszal rendelkezik: közülük hat Franciaországban (Angers, Paris, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence, Cholet), egy Kínában (Shanghai) és egy Magyarországon (Budapest) található. A tervek szerint a közeljövőben a középiskolát végzett, angolul jól beszélő diákok már hazai színtéren is elkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat az ESSCA School of Management budapesti kampuszán, ahol részesülhetnek az ESSCA magas színvonalú oktatásában.

Több információért látogass el az ESSCA honlapjára.