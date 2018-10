Már jövő évre is van egy programunk számodra! – Brass Against koncert a Dürer Kertben

Egészen különleges zenei élmény vár a közönségre február 5-én a Dürer Kertben, ahol ezen az estén a zseniális Brass Against mutatja meg, hogy a legnagyobb modern metal, alternatív rock és hip hop számok eszméletlen erővel szólnak akkor is, ha a gitár, dob és ének mellé közel féltucatnyi rézfúvós, sőt, olykor hegedű is csatlakozik.

A kilenc tagot számláló New York-i formáció neve ugyan egyértelmű, és szándékos utalás a Rage Against The Machine-re és az általuk képviselt attitűdre, de a Brass Against jóval több, mint egy egyszerű RATM tribute banda. A zenekar az említett csapat munkásságának zenei újraértelmezése mellett bátran válogat olyan bandák és előadók számaiból is, mint a Tool, a Pantera, a Led Zeppelin, az Audioslave, a Run the Jewels vagy épp Kendrick Lamar és Beyonce. Mindehhez az abroncsot, és az egyedi pluszt a Brass Aganst elképesztően energikus előadásmódja adja, valamennyi szám feszesen, telten és borzasztó energiával szólal meg a hangszereiken át.

Ehhez a markáns kiálláshoz pedig a csapat az ének fronton is karakánul odateszi magát, óriási koncertélményt ígérve bárkinek, aki február 5-én ott lesz a Dürer Kert nagytermében.

Jegyárak:

early bird (a készlet erejéig): 2900 Ft* (Csak a Wave lemezboltban és a Dürer Kertben)

kedvezményes elővétel (12.01-ig): 3900 Ft (Csak a Ticketportal rendszerében és jegyirodáiban)

normál elővétel: 4900 Ft

a rendezvény napján és a helyszínen: 5500 F

Online egyelővételért kattints ide.