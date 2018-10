Rejtély a villában – élőszereplős kalandjáték a Ráth György-villában

A családok éve programsorozathoz a nem rég megújult Ráth György-villa is csatlakozik. A szeptember 13-án megnyílt villa állandó és időszaki kiállításaihoz több, a családokat megszólító rendezvény és múzeumpedagógiai kezdeményezés kapcsolódik.

A közel 600, különlegesen értékes műtárgyat felvonultató A mi szecessziónk című állandó kiállítást hanginstallációs megoldások, egy múzeumpedagógiai próbafülke és a hands on, azaz a tapintható tárgyak asztala teszik még élőbbé. A szecesszió és a századforduló hangulata szó szerint látható, tapintható és hallható is a Ráth-villa tereiben bolyongva! Ráadásként a gyerekeknek készült lakberendezős kreatív füzet segítségével a legkisebbek – némi szülői segítséggel – teljesen rájuk szabottan járhatják be a kiállítótereket.

A családbarát megoldásokon és eszközökön túl gazdag program-sorozat és múzeumpedagógiai foglalkozások is kísérik a tárlatot. Havonta, szombatonként kerülnek megrendezésre a családi napok, tavasszal pedig családi piknik várja majd a látogatókat.

A Következő, október 27-i Rejtély a villában című élőszereplős kalandjáték a Mare Temporis, Történelmi Hagyományokért Alapítvány közreműködésével valósul meg, akiknek eltökélt szándéka, hogy érdekesen és szórakoztatóan elevenítsék meg a 9.-19. század történelmi hagyományait. A helyszínül szolgáló villa a 100 évvel ezelőtti Budapestre repíti majd a résztvevőket, ahol nem csak a művészet és a költészet érezte magát otthon, de a gyorsan fejlődő városban virágzásnak indult a bűnözés is. A tisztességes polgárok életét bankrablásokról, kasszafúrásokról és műkincsrablásokról szóló hírek dúlták fel.

A kalandjáték célja, a műkincslopási megoldása nem ígérkezik egyszerű feladatnak, hiszen mindenki gyanús, legyen az a rejtélyes vendéglátó, a mindentudó komornyik, a fecsegő szobalány vagy a karót nyelt katonatiszt.

A program helyszíne: 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.

Időpont: 2018. október 27. szombat 10.00-12.00, 13.00-16.00 (közben egy órás szünettel)

Jegyinformációk: A program a helyszínen vagy online váltott családi belépőjeggyel látogatható. Előzetes regisztráció nem szükséges.

További információkért kattints ide.

Borítókép: A hajdani Ráth György-villa. A kép az Iparművészeti Múzeum Adattár tulajdona.