A kedvenc nemzetközi konyháink Budapesten

Akármennyire is közel áll a magyar konyha a szívünkhöz, el kell ismernünk, remek vendéglátóhelyek vannak a fővárosban, amik a nemzetközi ételek legjobbjaival látják el a betérőket. Alább 8 olyan helyet mutatunk be, amit mindenképp érdemes lecsekkolni, ha egzotikus kulináris élvezetekre vágytok.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

A Kempinski Hotel Corvinusban található Nobu az első közép-európai tagja az avantgárd japán étteremláncnak, amelyet Nobu Matsuhisa séf és a világhírű színész, Robert De Niro alapított. Schreiner Gábor főszakács felel azért, hogy a japán-perui ízkavalkád tökéletes megvalósuljon. A menün izgalmas halételek (aktuális kedvenceink a chilei sügér mangó salsával és a Szent Jakab kagyló wasabis borsmártással) is helyet kaptak a Nobu egyedülálló, világhírű különlegességei mellett. Teszteld le az étterem vadiúj kínálatát, kóstold meg az új Bento Boxokat, majd tedd fel az i-re a pontot egy mennyei szezonális desszerttel. Október 10-én ráadásul szülinapját ünnepli a hely élőzenével, koktélakciókkal, ételkülönlegességekkel és egy meglepetésdesszerttel. A részletekért látogass el a Nobu Budapest facebook oldalára!

1052 Budapest, Váci utca 34.

A levantei ételek legjavát varázsolja a tányérunkra a Baalbek étterem, ahol a hagyományos receptek mellett, külön odafigyelnek a friss prémium minőségű alapanyagokra. A vendégek olyan különlegességeket kóstolhatnak, mint a Kofta (fűszeres darált bárányhús paradicsommal és burgonyával), a Kibbeh (bárányhúsos-bulguros sült “torpedók”) vagy az Um Ali (kalácspuding diófélékkel, mazsolával és kókusszal). A Tabbouleh névre hallgató petrezselyemsaláta, a nagy népszerűségnek örvendő mezzék, mint például a humusz, a Moutabel (arab padlizsánkrém tahinivel) vagy a falafel csak néhány a fogások közül, amiből a vegetáriánusok kedvükre válogathatnak. A Baalbek tradicionális arab teáit szintén érdemes kipróbálni, ha ránk hallgattok, a hangulatos téli teraszukon!

1051 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.

Az egykori Tőzsdepalota patinás épületében található Hard Rock Cafe az egyik leghíresebb amerikai kávézó/étteremlánc, ami egyben bolt és múzeum is, hiszen a világ legnagyobb, magán kézben lévő rock & roll gyűjteményével büszkélkedhet. Jimi Hendrix kabátjával és Paul McCartney dedikált akusztikus gitárjával a vitrinben, igazán különleges élmény a Hard Rock Cafeban étkezni. Pedig még meg sem említettük az étteremlánc mennyei nemzetközi ételeit! Az októberi hónap különlegessége egy alkohol-mámoros amerikai szendvics: a Whiskey Bacon Jam Sliders. Fogadjunk, hogy megnyalod utána mind a tíz ujjad!

1114 Budapest, Bartók Béla út 21.

1067 Budapest, Teréz körút 25.

1015 Budapest, Széna tér 1/A

A Budapest központjában fellelhető Arriba Taqueria étterem étlapja legalább olyan színes, mint maga a mexikói kultúra. A barátságos hangulatú, vendégközpontú vendéglátóhely autentikus finomságokkal és különlegességekkel vár, mindamellett, hogy egy sokszínű ország mindennapjaiba kalauzol el. A taquitos (8 db pácolt, grillezett csirkével töltött kukoricatortilla, ami mellé tejföl, guacamole és salsa szósz is jár) egyszerűen isteni, az avokádó szeletekkel nem spóroló Arriba saláta pedig remek választás, ha könnyed ételre vágysz. Nem tudsz elszabadulni a munkahelyedről, viszont szívesen megkóstolnál valamit az Arriba kínálatából? Aggodalomra semmi ok, hiszen akár rendelhetsz is! Tedd próbára!

1051 Budapest, Nádor utca 19.

Pár saroknyira a Deák Ferenc tértől található a helyiek és turisták által egyaránt kedvelt étterem, a Terv Presszó. A belváros szívében fészkelő, hívogató étterem története messzire nyúlik vissza. Először 1954-ben nyitotta ki kapuit, és egy szempillantás alatt a közelben lakók és a művészvilág képviselőinek találkozási pontjává nőtte ki magát. Vonzereje azóta sem csökkent, sőt, újabb rajongókra talált a hely a Budapestet elözönlő turisták személyében, akik az otthonos hangulat és magyaros ízek miatt keresik fel a helyet előszeretettel. Élvezd a retró hangulatot egy bográcsgulyás, csirkepaprikás vagy marhapörkölt és nokeldi társaságában – leteszteltük, megér egy próbát!

1107 Budapest, Jegenye utca 30.

A budapesti kínai negyedben található Wan Haot autentikus dim sumjairól és kantoni különlegességeiről ismerik a fővárosiak és az itt élő kínai közösség tagjai. Egyik legnépszerűbb ételük a párolt hal fűszeres szójaszószban, amit a tradicionális kantoni konyha védjegyeként tartanak számon. Általában mandarinhalból, sügérből vagy nagy rombuszhalból készítik, amit megtöltenek egy gyógynövényekből, chiliből és gyömbérből készült fűszerkeverékkel. Valami igazán különleges élményre vágysz? Kóstold meg a Wan Hao consomméját, vagy ízletes wokételeit, amelyeket esztétikus kerámiaedényekben és forró vaslapokon találnak.

1011 Budapest, Bem rkp. 20.

A Batthyány tértől pár lépésre található Ennmann étterem japán gasztronómiai kalandokra invitálja a különleges ázsiai ízek szerelmeseit. A finom ételek mellett – meggyőződésünk, hogy az Ennmann sushija az egyik legjobb a városban – barátságos atmoszféra és gyönyörű kilátás vár a hullámzó Dunára és a Parlament monumentális épületére. Kóstold meg az Ennmann ínycsiklandó falatjait minden nap 12 és este 10 között!

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

Van egy hely Budapesten, ahol megelevenedik a híres “dolce vita”: ez a Café Alessio. Az autentikus toszkán ízvilágot Budapesten meghonosító étterem olyan olasz alapanyagok felhasználásával készült étekkel vár, mint a grillezett calamari pesztós-vinegrette öntetes salátával, a mediterrán halleves (fekete és vénusz kagylóval, polippal, tintahallal, garnélával és halfilével) és a spenótos-gorgonzolás házi gnocchi. Mindemellett magyar, olasz és osztrák borok széles választékából, mennyei desszertkínálatból és (ami a legfontosabb) isteni pizzákból szemezgethetsz. Tegyél egy hűvösvölgyi kitérőt, és élvezd az olasz konyha megunhatatlan ízeit!