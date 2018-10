Az októberi hétvégéken sem hagyunk unatkozni! Mutatjuk a legjobb programokat

Köszöntsük az őszt a legjobb hétvégi programokkal! Ezúttal is összegyűjtöttük a legizgalmasabb hétvégi eseményeket, melyek között most jó sok bulit is találtok, hogy az őszi hidegben se veszítsd el a jókedved!

Csütörtök – október 4.

Géczi János évtizedek óta kutatja a szélsőséges magatartásformák természetét, a társadalom devianciaképét, az elfogadás és az elutasítás közösségi szintű gesztusait. Az Őszi kék immár a hatodik élettörténet-rekonstrukció, de az első olyan, amelynek egy világhírű professzor az alanya. Csányi Vilmos pályája többször rendhagyó fordulatot vett. Ma sztártudóstként ismerjük, pedig szakterületének tudományos elfogadtatásáért évtizedekig kellett küzdenie, rengeteg mellőzés, háttérbe szorítás kísérte munkásságát, mielőtt az áttörés megtörtént. Csányi hamarabb lett a világon mindenhol ismert bestselleríró, mint a legnagyobb szaklapok befogadott tudósa. Hogyan történhetett ez?

A Budapest Standard debütáló konferenciáján, a Bauhaus ma is megkerülhetetlen és élénken élő hagyományát mutatja be kortárs designerek sikeres példáin keresztül. Majdnem 100 évvel a szellemi műhely megalakulása után elmondhatjuk, hogy a Bauhaus alapítói által megálmodott univerzális design, amely a kibékíthetetlen ellentéteket hivatott feloldani, a 21. században bizonyítást nyer a gyakorlatban.

Az Utas és holdvilág c. előadás a rendező 2002-es rádiójátékát veszi alapul, amelyet Turay Tamás felkérésére és közreműködésével készített Szerb Antal klasszikus regényéből. A rádiójáték szakított az egymást váltó párbeszédek és zenei bejátszások jelentette klasszikus formával: a rendező az egész dialógustest mellé atmoszférateremtő, a történet egyes fedettebb rétegeit kiemelő, a dialógusokat kiegészítő hangeffekt-konstrukciókat kevert. A rádiójátékra playbackelő színészek számára az előadás próbafolyamata komoly színészi tréninggel ér fel, egy másik színész hangjának testet adni olyan feladat, mellyel más helyzetben nem találkoznak.

Ha nagy rajongója vagy a skandináv krimisorozatoknak, és szeretnél még többet megtudni róluk, akkor 2018. október 4-én 18 órától a Skandináv Házban a helyed, ahol a Skandináv Ház és az Animus Kiadó közös Skandináv Krimiklubjában a skandináv krimisorozatok sikerének titkait fürkésszük majd meghívott vendégünkkel, Kolozsi László író, filmkritikussal. A beszélgetés után egy meglepetés skandináv filmet vetítenek.

Péntek – október 5.

Szuper szicíliai cannoli hétvége péntektől vasárnapig és egyben fagyi szezonzáró is! A Dolcissimában Cannoli siciliani lesz a fő attrakció mindenféle ízben és formában. Davide, a cukrász már nagyon készül, és garantálja, hogy ezúttal sem fogunk csalódni a kreatívitásában.

Anthony Burgess, a Gépnarancs szerzőjének másik népszerű regényéből, az Egy tenyér ha csattanból Lucia Cox angol drámaíró készített színpadi adaptációt. Magyarországon elsőként a Mozsár Műhely mutatja be a darabot Erdeős Anna rendezésében, Szabó Erika, Ódor Kristóf és Mohai Tamás előadásában.

2018-ban, fennállásának 15. évében a design hét Budapest egy több mint százötven eseményt magában foglaló, 15 napos eseménysorozat, mely a társadalmi hasznosságon túl a design gazdasági jelentőségére is kiemelt hangsúlyt helyez. A Design Hét nemcsak a fővárosban, de vidéken is szervez programokat.

Klaudia Gawlas esetén nem egyszerű eldönteni hol is kezdjük; precíz mixtechnikáját, kiemelkedő szelektori képességeit és a közvetlen közönség iránti hozzáállását már saját bőrünkön is tapasztalhattuk, mikor SanFranciscoBeat (Official) helyett mászta meg a Corvin pultját nagyjából egy éve. A sötét hangzás nagyköveteként harmadszor látogat a Corvin Club falai közé főhősünk, ezúttal mégsem mondhatjuk, hogy a megszokott közegbe tér vissza.

Két különleges vendéggel is készülnek, aminek fő apropója a nemrégiben megjelent Apotek 12″ lemez, melyen hazánk egyik legígéretesebb producere és DJ-je, Giash Neon Light szerzeménye, valamint az ebből készült Vid-remix is helyet kapott. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az évről-évre töretlen és folyamatosan megújulni képes romániai organikus-kézműves techno/microhouse színtér egyik legkiválóbb, legaktívabb képviselője lesz ismét Budapest közeli pozícióban, így első kézből kapunk betekintést aktuális munkásságából, a megjelenés előtt álló szerzői albumából, valamint úgy egyébként a szcéna legizgalmasabb, többnyire kiadatlan zenéiből.

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: elhozzuk Neked az éjszakát, amikor meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmus, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől. Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

Szombat – október 6.

A Sziget Run 5 km hosszú, ingyenes futás a Margitszigeten – ahol a futással éppen most ismerkedőktől kezdve egészen a profi futókig bárki jöhet. Mindenki a saját tempójában fut vagy akár gyalogolhat is, mivel ez nem egy verseny, nem is lesz idő miatti kizárás.

Tavaly közel 32.000 résztvevő futott, gyalogolt a kétnapos esemény sokszínű kínálatának valamelyik távján. Budapest első számú, őszi futófesztiváljára a klasszikus maratonisták mellett a rövidebb távos futókat is várjuk, sőt azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik talán életükben először kóstolnak bele egy ilyen esemény hangulatába.

Íme, Magyarország első Vegán Burger Partyját, melynek lényege, hogy egy helyen és egy időben a lehető legtöbb vegán burgert kóstolhatjátok meg. Sok-sok akcióval és Steiner Kristóffal is találkozhatsz, aki a kétnapos piacozás mindkét napján itt lesz, hogy vele együtt csinálhasd meg finom vegán burgered.

Hallgasd meg egy órás kerekasztal-beszélgetésünket Hajós András műsorvezetésével, tedd fel legfontosabb kérdéseidet személyesen a vloggervilágról, és készíts közös fotót kedvenc influencereddel sajtófalunk előtt! Akik itt lesznek: Szirmai Gergő, Viszkok Fruzsi, Dallos Bogival , Dobó Ági.

A mïus és az Attaray Visual összefogásával megvalósuló új produkció egészen kivételes audiovizuális élménnyel kecsegtet. Ötletgazdája Álmos Gergely, napjaink egyik legaktívabb, szüntelenül új utakat kereső producere. Az építészként és díszlettervezőként Hollywoodban is ismertté vált alkotóművész nemcsak az elektronika, hanem a geometrikus formák határterületeit is vizsgálja: a fények, a formák és a rezgések közvetlenül hatnak az előadás zenei és vizuális világára.

Vasárnap – október 7.

Kezdd óriási, különleges krizantémcsokrokkal az őszi virágszezont! Egyenesen a Karol & Blase cut flowers virágföldjeiről hozzák a frissen szedett virágokat kora reggel, hogy a vasárnapi ebéd idején már az étkezőasztalt ékesíthessék. Aki csak ebéd után érkezik megrendelt csokráért, ne csüggedjen, mert a krizantémok garantáltan peckesen állnak majd egy hét múlva vasárnap is. Színek, fajták választéka folyamatosan frissül, a megadott kódokkal tudtok rendelni.

A Pesti Vigadó 2014 decembere óta várja csoportok jelentkezését szervezett idegenvezetéseire, amelyen a látogatók képzett vezetők segítségével járhatják be az épületet. A túra során az épület azon részei is bejárhatók, melyek a nagyközönség számára nem vagy csak részben látogathatók. A vezetés várható időtartama 60 perc.

Profinak számítasz, hogyha fejből tudod legalább 2 táncszámát az elmúlt évek Just Danceinek, illetve ha aktívan táncolsz több mint egy éve bármilyen tánccsoportban. Amennyiben nem igazak rád ezek a feltételek, amatőr kategóriába esel, úgyhogy itt a helyed. Ne félj a figyelemtől, a szórakozás garantált!

A nagybőgős Bögöthy Ádám (1987) zenei tanulmányait gitárosként kezdte. 2009-ben felvételt nyert a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola Jazz Tanszakára. A nagybőgő iránti érdeklődése is ebben az évben erősödött meg, aminek eredményeképpen 2010-től a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének jazz-nagybőgő szakos hallgatója is lett, s a két képzést párhuzamosan végezte. 2014-től újból a budapesti egyetem hallgatója volt, tanári diplomáját 2016-ban vette át.

2016-ban jelölést kapott „Az év fiatal jazz-zenésze” döntőjének részvételére; 2017-ben szakmai-, majd 2018-ban közönségdíjat nyert a Müpában megrendezett Jazz Showcase-en.

Hogy a következő heted is jól induljon:

A résztvevő éttermek október 8. és 14. között kínálatuk legjavát mutatják be 3 fogásos menüsorok formájában, amelyet az ínyenc vendégek 3.300 forintért, illetve a prémium kategóriában 4.900 forintért fogyaszthatnak el.

A résztvevő éttermek listájáért és asztalfoglalásért kattints ide.