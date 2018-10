Világhírű zenészeket hoz Magyarországra a CAFe Budapest

Idén 27. alkalommal kerül megrendezésre a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, amelynek számtalan programot köszönhetünk az október 5-21. közötti időszakban. A 17 napos fesztivál 40 fővárosi helyszínen nyújt bemutatkozási lehetőséget fiatal tehetségek és nem szokványos produkciók számára.

Helyszínek és előadók

Izlandról érkezik Ólafur Arnalds, aki legutóbbi, re:member című albumát mutatja be a Müpa Budapest színpadán. A belga jazz szcéna kiemelkedő alakja, Nathan Daems és basszusgitáros-zeneszerző társa Filip Vanderbill egy új helyszínen, az Instantban lépnek fel a Black Flower nevű formációval; mellettük olyan produkcióknak ad még átmeneti otthont a népszerű szórakozóhely, mint a Mongooz and the Magnet, a multiinstrumentalista szenegáli zenész, Ibaaku, valamint a Swing á la Django feat. Horányi Juli és Fodor Máriusz.

Az A38 hajó színpadán üdvözölhetjük a The Walking Dead c. népszerű amerikai sorozat zeneszerzőjét, Chad Lawsont, aki egyébként Leonardo DiCaprio Oscar-díjjal jutalmazott filmjének (A visszatérő) zenei anyagáért is felelt. Az észt ikrek, azaz a Girls in Pearls fellépése kihagyhatatlannak ígérkezik; a lányok a balti országok egyik legismertebb duójaként hamisítatlan fesztiválhangulatot ígérnek közönségüknek. A fellépők táborát színesíti még az egyenesen Németországból érkező Lily Among Clouds, amelyet Hegyi Dóra (Ohnody) és a mïus közös, teátrális elemekkel tarkított performansza követ.

Az Akvárium Klub szinte veteránnak számít már, ami a CAFe Budapest helyszíneit illeti; ebben az évben mások mellett a dél-afrikai felmenőire büszke amerikai-jamaikai tehetség, Masego érkezik a népszerű budapesti szórakozóhelyre. A zenészt sokan Pharell Williams, Michael Jackson és Jamie Foxx karakteréhez hasonlítják, ami valljuk be, elég nagy elismerés. A Budapest Ritmo 3-napos fesztiváljára és egyedülálló programjaira is érdemes benevezni, hiszen remek workshopokra, valamint fiatal tehetségek bemutatkozó előadásaira számíthatunk.

Az első hazai kortárs cirkuszi társulat, a Recirquel nemrég hatalmas sikert aratott az edinburghi Fringe Fesztiválon, most azonban a hazai közönség előtt mutatkozik be legújabb, My Land című műsorával. A Magyar Nemzeti Balett a Triple Dance trilógiával lép színpadra, amelyben a modern balett három kiemelkedő alkotója, Johan Inger, Sharon Eyal és William Forsythe egy-egy jelentős koreográfiát vonultat fel az est folyamán.

Aki újító szellemű produkcióra vágyik, annak október 16. és 18. között feltétlenül látnia kell Joan Català többszörösen díjnyertes, Pelat című előadását Budapest közterein. A Trafóba pedig a Peeping Tom szürrealista belga társulat Moeder (Anya) című produkciója érkezik: a retinába égő látvány, mutatványszerű jelenetek és a fantasztikus színpadi világ felejthetetlen élményt ígér. Ugye te is ott leszel?