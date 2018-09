“A magyarországi állapotok elfogadása humorérzék nélkül lehetetlen” – interjú Sulyok Ábel, ARC-nyertessel

A 18. alkalommal megrendezett ARC-kiállítás idén is izgalmas témát jár körül. Ezúttal a hamissággal, fake dolgokkal számolnak le a plakátok, innen a 2018-as ARC mottója is: Unfake. A szeptember 21-e és október 7-e között meglátogatható kiállítás díjazottjaival interjúkat is készítettünk. A harmadik helyet elnyerő Sulyok Ábellel beszélgettünk