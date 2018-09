Üvöltsd ki magadból a problémáidat! – Interjú az AWS zenekarral

Alig ért véget az Eurovíziós Dalverseny Lisszabonban, máris egy sűrű fesztiválszezon várt az AWS tagjaira, miközben gőzerővel belevetették magukat a dalszerzésbe is, hiszen októberben újabb mérföldkőhöz érkezik a zenekar: megérkezik a negyedik nagylemezük, mely a Fekete részem címet kapta. Hamarosan megjelenő albumukról, nemrég kiadott videóklipjükről és a sokszor ismételt kérdésekről beszélgettem az együttes tagjaival, Brucker Bencével, Kökényes Dániellel, Schiszler Somával, Siklósi Örssel és Veress Áronnal.

Örs azt nyilatkozta egyszer, hogy az első lemezetek, a Fata Morgana egy álmodozós, spirituális album lett, zeneileg és szövegileg is, amiben kísérleteztetek, próbáltátok megtalálni a saját hangotokat. Az azóta eltelt évek alatt még két lemezt kiadtatok és hamarosan megérkezik a legújabb. Hogy érzitek, sikerült megtalálni az irányt, vagy még mindig jellemző rátok ez az útkeresés?

Siklósi Örs: Az előző, Kint a vízből című lemeznél szerintem már úgy gondoltuk, hogy megtaláltuk, de most a negyediknél megint úgy érzem, hogy bizonyos szempontból mégis keressük az utunkat. Van egy része az albumnak, ahol elindulunk abba az irányba, amit eddig is csináltunk, azt folytatjuk, de másfelől van benne olyan is, ami kicsit kísérletezgetős. Soma behozott egy olyan vonalat a zenekarba, ami egy technikásabb és más irányból próbálja felfogni az zenét, mint ahogy mi négyen eddig megpróbáltuk, ezért sokkal változatosabb lett ez az album.

Azt is meséltétek, hogy nagyon sok elfojtott dühöt, gondolatot akartatok ezzel a lemezzel kiénekelni magatokból. Milyen kérdések, témák jelennek meg emellett az új dalokban?

Siklósi Örs: A legújabb dalunk, amit bemutattunk az albumról, az X/0 (ejtsd: iksz per nulla – a szerk.), ennek a videoklipje a napokban jelent meg. A szám a depresszióról szól, arról, hogy sokan vannak, akik ezzel küzdenek és ez nemcsak őket viseli meg, hanem a környezetüket is. A mai társadalmunkban nem tudják jól kezelni, pedig egy több százezer embert érintő népbetegségről van szó. A lemez egyébként valóban arról szól, amit említettél: mindenkiben vannak elfojtott gondolatok, düh és rengeteg olyan érzés, amit nem mer kimondani. Ez az album, és persze a metálzene lehetőséget ad arra, hogy ne verekedéssel, meg kocsmai balhékkal oldd meg, hanem üvöltsd ki magadból a problémáidat, így megszűnhetnek ezek a hétköznapokban.

Veress Áron: Az új klipben pedig a depresszió vizuálisan is megjelenik: a helyszínnel és a cselekménnyel együtt összefogva írja le ezt az érzést.

Siklósi Örs: Tulajdonképpen az egész cselekmény a főszereplőben játszódik le, aki önmagának a sötét oldalán van – kicsit álomszerű, disztópikus a hangulata. Azt szerettük volna megjeleníteni, hogy milyen, amikor nem tudsz a saját magad emelt börtönből kiszabadulni.

Ha jól tudom, a Fekete részem készítésekor mindenkinek voltak alaptémái, amiket felhasználtatok az albumhoz. Mesélne egy kicsit mindenki azokról a dalokról, amelyeket ő dobott be a kalapba?

Schiszler Soma: Nehéz erről beszélni, mert szövegileg mindent Örs ír…

Brucker Bence: Ez pedig meghatározza azt, hogy miről fog szólni az adott dal.

Schiszler Soma: Az instrumentális alapnak persze önmagában is van egy hangulata, ami mentén körül lehet valahogyan írni, de az mégis teljesen megváltoztat mindent, amikor Örs megírja hozzá a szöveget.

Veress Áron: Nekem egyébként nagyon jól eltalálta a dalaim hangulatát. Pont olyan szöveget írt rá, ami egybevág azzal, amit én szerettem volna kifejezni.

Egyeztettek erről egyébként, instruáltátok Örsöt?

Kökényes Dániel: Egyáltalán nem szólunk bele, hogy milyen szöveget írjon Örs, ezt teljesen rábízzuk.

Schiszler Soma: Örs meghallgatja a dalokat, és ilyenkor az elején minimális szinten beszélünk róla, de nem mondjuk meg neki, hogy mi hogy legyen.

Kökényes Dániel: Azt sem, hogy miről kellene szólnia az adott dalnak – nyilván úgy hiteles neki is, ha arról énekel, amit ő gondol. Lehet, hogy alapvetően egy teljesen más dolog inspirálta az adott számot zeneileg, mint amilyen szöveg kerül rá, de mégis így lesz egy kerek egész.

Siklósi Örs: Egyébként tökre adnám, hogy most már ti is írjatok egyszer szöveget. (mosolyog – a szerk.)

Schiszler Soma: Hát azt te nem adnád, amit én írnék! (nevet – a szerk.)

Az album címét az egyik dal kölcsönözte. Hogyan zajlott a címválasztás, mi alapján választottátok ki éppen ezt a dalt?

Schiszler Soma: Nem tudtunk megegyezni, ezért csak ráböktünk az egyikre. (nevet – a szerk.)

Siklósi Örs: Volt egy másik ötlet, ami még felmerült, az is nagyjából összefoglalta volna a lemez a mondanivalóját, de nekem ez a cím volt az, ami legjobban lefedte a teljes egészet: hiszen ezek tényleg olyan dalok, amik elnyomott érzésekről és periférián élő emberek gondjairól, küzdelméről szólnak.

Mikor jelenik meg a Fekete részem?

Brucker Bence: Online felületeken október 5-én, fizikai formátumban pedig október 12-én lesz elérhető az egész album.

Október 13-án mutatjátok be a lemezt a Barba Negra Music Clubban, ahol két vendégzenekar is csatlakozik hozzátok a színpadon. Kik ők?

Brucker Bence: Viccesen alakult, mert pont mindkét zenekar énekese ott volt velünk A Dal 2018 során a színfalak mögött. Az egyik együttes a Down For Whatever, ahonnan Diószegi Kiki volt a férfihang mögöttük a verseny alatt. A másik banda pedig a Tiansen, tőlük Radó Éden vokálozott nekünk. Ők fognak hozzánk csatlakozni az akusztikus koncertünkön is, ami szeptember 27-én lesz a Madách Színházban.

Nyáron felléphettetek Németországban a világ egyik legnagyobb metálzenei fesztiválján, a Wacken Open Airen, amiről azt meséltétek, hogy gyerekkori álmotok volt oda eljutni. Mi a következő kitűzött cél?

Siklósi Örs: Az a legnagyobb álmom, hogy az X-Faktor zsűrije öt fősre bővüljön, és mi legyünk azok.(nevet – a szerk.). De az is jó lenne, ha A Dalban – bár négyfős – az egyik zsűri széken mi öten ülnénk.

Veress Áron: Vagy mi négyen lennénk a zsűri, Örs, te meg a műsorvezető.

Siklósi Örs: De jó lenne! Egyébként tényleg A Dal műsorvezetését is simán vállalnánk mi öten, szerintem vicces lenne. De komolyra fordítva a szót, nekem a Madách Rockfesztivál is régi álmom volt, mert nagyon sokszor elképzeltem azt, hogy színházban játszom a zenekarral egy saját esten.

Az Euróvízió kapcsán rengeteg interjút adtatok. Mi volt az a kérdés, amiről már álmotokból felverve is tudnátok a választ, annyiszor feltették?

Siklósi Örs: Mit jelent az AWS?

Szerző: Barna Borbála

Képek: Vidus Mónika