A jól meghatározott cél mindig egy végrehajtható kihívás – interjú Popovics Tamással, a Life1 vezetőedzőjével

Sokakban fogalmazódik meg a vágy, hogy javítsanak a fizikumukon, de csak kevesen tudják, hogyan kezdjenek neki. Bármilyen céllal is próbálunk változtatni a testfelépítésünkön, egy személyi edzővel sokkal eredményesebbek leszünk. A Life1 edzőtermek vezető személyi edzőjével, Popovics Tamással beszélgettünk arról, mennyi mindenben tud minket egy személyi edző segíteni az edzéseink alkalmával.

Tamással az Allee Bevásárlóközpontban nemrég megnyílt Life1 Fitness klubban beszélgettünk. A több mint 1500 négyzetméteres, spinning – funkcionális és aerobikteremmel ellátott fitness komplexumnál jobb helyet nem is választhattunk volna, hogy (még jobb) formába hozzuk magunkat.

Hogyan választjátok ki a személyi edzőitek?

A jelentkezőknek elsőként egy írásbeli tesztet kell kitölteniük, melyben leginkább edzéselméleti kérdésék vannak, de a kérdőív segítségével valamennyire a személyiségükről is képet tudunk alkotni. Akik ezt sikeresen abszolválják, behívjuk egy személyes interjúra. Ha kölcsönösen szimpatikusak vagyunk egymásnak, felvesszük és elkezdődik a közös munka.

Milyen előképzettség szükséges ahhoz, hogy valaki személyi edző lehessen?

A szakirányú végzettség(ek) mellett a legfontosabb, hogy nyitott legyen. Az összes Life1 klubban van egy mentor, aki segíti az edzőket és megpróbálja neki átadni azt az edzésfilozófiát, amit képviselünk.

Mi ez az edzésfilozófia?

Edzésprogramjainkat az egészséget szem előtt tartva állítjuk össze és a tervezési folyamat során prioritásként kezeljük ezeket. Hozzásegítjük vendégeinket, hogy jobban érezzék magukat a hétköznapjaikban és elérjék kitűzött fitnesscéljaikat. Vendégeink az edzések mellett egy energikus, életvidám közösség tagjaivá válnak. A rendszeres mozgás mellett a közös élmények, a jókedvű csapat pozitív energiával tölti fel a mindennapokat. Hisszük, hogy a minőségi mozgás élethosszig fenntartható és soha nem késő elkezdeni. Célunk , hogy az edzés általi oktatási folyamattal vendégeink életének más területeire is hatással legyünk: motiváljuk őket céljaik elérésében és életük kiteljesedésében.

A vendégeitek milyen okból jelentkeznek személyi edzésekre?

Az okok rendkívüli széles skálán mozognak. Az emberi test nem a mai életformára jellemző rengeteg ülésre van kitalálva, ennek pedig sokan érzik a kellemetlen tüneteit. A sok ülés miatt a törzs az aktivitását elveszíti, a csípő és a felsőháti szakasz pedig a mozgékonyságát. Sokan ezen szeretnének javítani, vagy a testkompozíciójukon változtatnának. Mások a hétköznapi stresszt szeretnék így levezetni. Megint mások szeretnének új mozgásformát tanulni, vagy eszközök helyes használatát elsajátítani.

Milyen célokat szeretnének elérni?

A célokat a vendég és az edző mindig közösen határozza meg, ezért is kezdődik a közös munka egy motivációs interjúval. A jól meghatározott cél mindig egy végrehajtható kihívás. Ezenkívül fontos, hogy az edző a vendég életmódjához igazítsa az edzésprogramot, ne pedig fordítva. Hiába talál ki az edző egy szuper edzéstervet, amit reggel megcsináltatna az edzettjével, ha a vendég csak 6 órát aludt és másnap reggel nem tud hatékonyan belekezdeni egy komoly erőfejlesztő programba. A motivációs beszélgetésen az edzőnek a vendég sportmúltját, korábbi sérüléseit és a táplálkozási szokásait is meg kell ismernie.

Melyik a legideálisabb napszak az edzéshez?

Az, amit a vendég életmódja megenged. Az edzőnek azzal kell főznie, amije van. Ha a páciens munka után stresszesen jön, lehet, hogy jól sül el, mert nagyon jó stresszlevezetés is lehet az edzés, de előfordulhat, hogy fáradt, stresszes állapotban nem tudja végigcsinálni. Ilyenkor az edzőnek tudnia kell változtatni az eredeti edzésterven. Fontos, hogy a személyi trénerek ne rakjanak plusz stresszt a kliensek életébe.

A motivációs beszélgetés után hogyan néz ki az első edzés?

A vendég egy komplex szűrésen esik át, melynek része a Tanita-testanalízis, ami megméri a kliens izomtömegét, testzsírszázalékát, hogy mennyi vizet tárol a szervezete, és azt is, hogy az izomzat illetve a zsír hogyan oszlik el a testén. Ezután egy funkcionális mozgásminta-szűréssel kiszűrjük a mozgásában rejlő kockázatokat és felmérjük a mozgáskompetenciáját.

A személyi edző felügyelete nélkül, otthon is lehet edzeni?

A problémás területeket célzó gyakorlatokat otthon is végezhetik a kliensek, ha már készségszinten elsajátították őket. Ezek általában légzés és mobilizációs feladatok, melyeket az edzők „házi feladatnak” adnak, és akár minden nap végezhetőek.

Mik a vendégek leggyakoribb hibái?

Mi úgy gondolkodunk, hogy nem hibák, hanem megoldható feladatok vannak. Általában elmondható, hogy a férfiak dominánsan hajlamosak a képességeiket túl-, a hölgyek pedig alulértékelni.

Milyen gyakran érdemes egy héten személyi edzőhöz járnunk?

Egy aktív életet élő vendég heti háromszor is jöhet, viszont ha valaki teljesen a nulláról indul, irodai munkát végez és már negyven felett van, heti két alkalommal is tökéletes elkezdeni. A személyi edző célja, hogy a vendégek életmódjukban is változást érjenek el, például a mozgás mellett megfelelő időt fordítsanak a pihenésre, ezért úgy kell megválasztani az edzések gyakoriságát, hogy az könnyen beilleszthető legyen a vendégek hétköznapjaiba.

Hogyan tudja egy személyi edző motiválni az edzettjét?

Olyan embert nem lehet motiválni, akiből teljesen hiányzik a belső motiváció, és külső kényszer miatt edz. A mi feladatunk inkább az, hogy a megfelelően motivált személyt eljuttassunk a céljáig.