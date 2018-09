Hétfőn ismét fizethetsz verssel a kávédért

Október 1-jén hétfőn a Kávé Világnapján a Julius Meinl jóvoltából, egy teljes napig minden vers (legyen az ismert, vagy saját) kávéházi fizetőeszközzé válik a kampányhoz csatlakozott éttermekben és kávézókban. A felhívásunk lényege: „Találkozz barátoddal személyesen, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe barátod kávéját mi álljuk.” Hisz a valódi emberi kapcsolatok mindennél többet érnek.

Saját ihletésű sorok vagy egy vers a kedvenc költődtől, hogy mit is jelent számotokra a barátság? Mi mindkettőt nagyra értékelik: engedd szabadon szárnyalni a benned rejlő költőt.

Hogy mit kell tenned?

Váltsátok költészetté barátságotokat! Írjatok egy verset, rendeljetek mindketten egy kávét, és az egyikre a Julius Meinl vendége vagy! Ne felejts el közös versetekről egy fotót készíteni, majd feltölteni azt a www.meinlcoffee.com weboldalra, hogy költeményetekből akár egy valódi zenei sláger születhessen!

A globális és rendhagyó kezdeményezés mögött, a Julius Meinl, mint a bécsi kávépörkölő és a bécsi kávéházi kultúra nemzetközi nagykövete áll. Hagyományainak megfelelően a céget erős kötelékek fűzik a költészethez, hiszen a bécsi kávéházi kultúra nem csupán egy sajátos életmódot jelent, hanem a művészekre és írókra gyakorolt inspiráló hatása is közismert. Idén negyedik alkalommal csatlakozott Magyarország is a felhíváshoz 80 helyszínnel országszerte, köztük több nagy múltú kávéház és cukrászda is. A kezdeményezésről Takács Pétert, a Julius Meinl magyarországi ügyvezetőjét kérdeztük.

A Julius Meinl Bécsből indult, ahol nagyon büszkék a kávéházi kultúrára. Mit gondol, itthon is van ekkora hagyománya a kávéházi életnek?

A 19. és 20. század pezsgő szellemi és alkotói légkörében híres irodalmárok, költők, festők, tudósok, értékformálók élték mindennapjaikat kávéházakban, Magyarországon ugyanúgy, mint a nyugat-európai nagyvárosokban. Sőt, ezeken a helyeken a legismertebb feltalálóink, művészeink és költőink kaptak ihletet – gondoljunk csak a legendás nagy kávéházakra, például a Gerbeaudra, a Pilvaxra, a Centrálra vagy a New York-ra, ahol a kávé nemcsak átszőtte a hétköznapokat, de inspirálta is az embereket.

Mi pontosan e nagyszerű kezdeményezés célja?

Elsősorban az, hogy minél több ember számára eljuttassuk azt az üzenetet, hogy a valódi emberi kapcsolatok mindennél többet érnek. Manapság, már nagyon sokan a közösségi média oldalak megszállottjai, az emberi kapcsolatokat pedig elsősorban üzenetekben, chaten ápoljuk. Fontos, hogy a mai felgyorsult világban, is időt szánjunk barátainkra, és ápoljuk a személyes kapcsolatokat. A Kávé Világnapján arra buzdítjuk a kávészerető közönséget partnereinkkel, hogy találkozzanak ismerőseikkel, barátaikkal személyesen, és egy finom kávé mellett osszák meg velünk kedvenc idézetüket, vagy gondolataikat. Mindezért cserébe egyikőjük kávéját mi álljuk.

Mit lehet tudni a felhíváshoz csatlakozott helyszínekről?

Idén, 17 Julius Meinl kávét forgalmazó helyszín csatlakozott felhívásunkhoz országszerte, köztük több nagy múltú kávéházzal és cukrászdával, aminek nagyon örülünk, sőt bízom abban, hogy az évek alatt ez a szám akár több száz is lehet. Amiben csak lehet, igyekszünk a helyszínek segítségére lenni, melyben az egyik legfontosabb, hogy természetesen a kávét az eseményhez a Julius Meinl biztosítja.

Mit kell tennie annak, aki 2018. október 1-én verssel vagy idézettel szeretne fizetni egy kávéért?

Elsőként találja meg a hozzá legközelebb eső helyszínt, mely csatlakozott a felhíváshoz. A Meet With a Poem kampányban való részvételt az éttermek és kávézók ajtómatricákkal, plakátokkal, valamint az asztalra kihelyezett cetlikkel és ceruzákkal is jelzik. Ezután nem kell mást tennie, mint találkozni baráttal, ismerőssel, rokonnal személyesen, rendelni két kávét, írni egy verset, és cserébe az egyik kávét mi álljuk

A “Meet With a Poem”’ nemzetközi felhívás részleteit keresd a www.meinlcoffee.com weboldalon vagy az asztalokon kihelyezett cédulatartó dobozokon. A promóció kizárólag 2018. október 1-én érvényes.