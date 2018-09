Idén először új helyszínen vár az ARC-kiállítás

Zuglóban, az Örs vezér terétől 300 méterre található füves sétányon, az Örs vezér útján, a Budapesti Metropolitan Egyetem mögött lesz megtekinthető az ARC-kiállítás. Szeptember 21-től október 7-ig, nézhetőek meg a képek.

A 18. ARC kiállítás – mint az eddigiek mindig – egy bárki számára nyitott, jeligés pályázat eredménye. Alább egy részlet az idei pályázati kiírásból:

„… Nézz körül! Mit látsz? Leveszed a hamisat? Vágod az illúziót? Kiszúrod a hazugságot? Érdekel az igazság? A valódit szereted, vagy az igazit? A láthatót, vagy az őszintét? A dizájnt, vagy a szívből jövőt? A művit, vagy a zsigerit? Like vagy love? Ha keresed az igazságot, és nem elégszel meg a látszattal, ha érdekel, hogy mi mozgatja a világot, és nem elég, hogy tudod, hogy mozog, ha nem elég a fake, és be- világítanál minden sötét sarokba, ha érdekel az igazság felfedezése, és van mondanivalód arról, hogy mi az, ami hamis és mi az, ami nem, nevezz be az idei ARC pályázatra, ötletelj és unfake-elj! Mutassuk meg együtt, hogy jobb szembenézni az igazsággal, mint hájdolni vagy kikövetni! Gyere és képezd le a valóságot szabadon! …”

ZSŰRI ÉS DÍJAZOTTAK

Idén sem egyetlen ember gondolatai vezették a kiállítás képeinek kiválasztását. A közel ezer pályamunka sorsáról, a több mint egy tucat bírálóból álló zsűri döntött. Az idei zsűri teljes névsora:



A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokért járó díjak 2018. szeptember 21-én, a sajtónyílvános díjátadón kerültek átadásra.

A legjobb alkotásnak járó díjat Béky Patrik és Tóth Dániel, „Demagógia” című közös alkotása kapta. Második helyezett Partigianna, „Verseny” című képe lett. Harmadik helyezést ért el Sulyok Ábel, „Rejtsd el a fájdalmad!” című munkájával. A legkedélyborzolóbb alkotás díját, a Borz-díjat pedig Vajda Gyula, „A Stróman” című műve kapta.

A Hammer Agency különdíját Sándor Bence, „Ahogy én szeretlek” című pályamunkája nyerte el. Melyet a díj felajánlója azon pályázat készítőjének ítélt oda, aki marketing szempontból a legütősebb megoldást nyújtotta.

A díjazottak sora itt nem ér véget, hiszen a közönségdíjért még megküzdenek a pályaművek. A szervezők arra bíztatják a kiállítás látogatóit, hogy fedezzék fel az idei tárlatot, keressék meg kedvenc alkotásaikat és szavazzanak rájuk a képek alatti QR kód segítségével, vagy az ARC weboldalán (www.arcmagazin.hu) 2018. október 10-ig! A közönségdíjazott alkotást 2018. november 23-án hirdetik ki.

A WHUMM.COM oldallal együttműködésben idén is, az idei és az elmúlt öt évben kiállított művek közül bármelyik, különböző méretben és formátumban online megvásárolható! www.whumm.com

A Közös Halmaz kamarakiállítása a 18. ARC kiállítás területén

Egybecsengett az idei ARC témája, s mindaz a tevékenység, amelyet a Közös Halmaz végez a magyarok és magyarok közötti párbeszéd beindításáért. Rövid kedvcsináló a területen megjelenő installációjukhoz:

Nem kell meggyőzni egymást. Megérteni igen.A fake news-ipar nem előzmény nélküli. A huszadik századi történelmi traumák mindannyiunk családján végigsöpörtek, ma mégis féligazságok, leegyszerűsítések mentén méricskéljük egymás fájdalmát. Pedig attól, hogy valakinek a kommunizmus bűnei fájnak jobban, még nem biztos, hogy holokauszttagadó, ahogy attól sem lesz náci valaki, hogy nagy-magyarországos matricát ragaszt az autójára. A Közös Halmaz installációja arra ösztönöz: „nyissunk a múltra, hogy legyen jövőnk”.Ehhez nem kell mást tenni, mint kinyitni az ajtókat – és magunkat.”

A kiállítással kapcsolatos minden információ megtalálható a ezen a linken, valamint a www.arcmagazin.hu weboldalakon.