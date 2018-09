Újra keletről fúj a szél! Visszatér Mary Poppins a Banks-házba – ELSŐ ELŐZETES

Megérkezett a várva várt Mary Poppins visszatér előzetese, és nem bírtunk várni a szinkronizálásig, hogy megosszuk ezt veletek. Úgyhogy hasonló gyermeki lélekkel rendelkezők figyelem, alább láthatjátok az első előzetesét az új Mary Poppins-filmnek!

A történet a nagy gazdasági világválság idején, Londonban játszódik, és a már felnőtt Jane és Micheal Banks életét mutatja be: a megözvegyült Micheal 3 gyermekét neveli, ezen a személyes tragédián segíti át Michealékat és a gyerekeket Poppins a már mindenki által ismert különleges, varázslatos eszközeivel, hogy együtt visszataláljanak az öröm, a nevetés és a csodák világába.

A filmet Rob Marshall rendezte, aki a Vadregény, Egy gésa emlékiratai és a Chicago című filmeket is jegyzi többek között.

Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a Julie Andrews és Dick Van Dyke alkotta remek páros és ez a szívszorítóan tanulságos, de mégis mesebeli történet most hogyan tér vissza az életünkbe. Szerintünk mindent meg fog tenni Emily Blunt, Colin Firth és Meryl Streep is, hogy ne érjen minket csalódás. Ráadásul még Van Dyke is visszatér!

Az előzetes mellé még ráhangolódásképp nagyon ajánljuk a Banks úr megmentése (Saving Mr. Banks) című filmet, amelyben Mary Poppins írónőjének, P.L. Travers-nek (Emma Thompson) a könyvet ihlette háttértörténetét és Walt Disney-nek (Tom Hanks) a Poppins filmes jogainak megszerzéséhez vezető rögös útját mutatja be, igaz történet alapján.

A Mary Poppins visszatér december 20-án debütál a magyar mozikban. Íme az előzetes: