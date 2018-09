Borkavalkád és őszre hangoló programok Óbudán

Ha kulturális és gasztronómiai programokról van szó, Óbudára évszaktól függetlenül számíthatunk, ez nem kérdés. Szeptember 21-23 között például színes borkínálattal és ingyenes koncertekkel csábítanak az óbudai Fő térre.

Az immár VI. Óbudai Bornapokon nemcsak nagyszerű palackok közül lehet majd válogatni, de a borkóstolás kultúrája is terítékre kerül, és a pezsdítő nedűkhöz illő dallamok csendülnek fel a nagyszínpadon.

Borkínálat

Nagyszerű aromák, illatok és színek ragyognak fel a 29 válogatott magyar pincészet legjobb boraiban, 15 hazai borvidék kínálatát ölelve fel. A külföldi borok is szép számmal képviseltetik magukat a három napos bormustrán, melyet maguk a borászok neveznek már évek óta „Budapest legkulturáltabb boros rendezvényének”. Az elmúlt évek hagyományaihoz idén is hűek maradnak a szervezők, és a visszatérő nagy pincészetek mellett bemutatkozási lehetőséghez jutnak még kevésbé ismert, de figyelmet érdemlő borászatok is.

Programok

A kísérőprogramok valódi fesztiválhangulatot varázsolnak majd a Fő térre. Akár kezdő kóstolóként, akár komolyabb borszakértőként is bővítheti ismereteit bárki, aki részt vesz a Borkörképeken, ahol Káli Ildikó sommelier avat be minden érdeklődőt a válogatott borsorok rejtelmeibe. A jó hangulatot kísérő zenei koncertek sorában fellép majd a jazz és a swing világának több hazai képviselője, míg a borokat kísérő gasztrofalatok közt akár az Óbuda Burgert is megkóstolhatják a látogatók.