Ezekre a programokra te is benevezhetsz a Nemzeti Vágtán

Az év egyik legkiemeltebb lovas eseményén idén is programok hosszú sora áll majd a látogatók rendelkezésére. Ha szívesen megnéznéd, hogyan versengnek a jövő lovasai, vagy kíváncsi vagy a nemzetközi színtér legjobbjaira, szeptember 14-16 között neked is a Hősök terén a helyed. Sok más program vár még, olvass tovább!

Nyeregben a kishuszárok

Idén a Nemzeti Vágta középpontjában a gyermekek állnak, hiszen ők lesznek a jövő nagy lovasai. A Kishuszár Vágta rendezése már hagyománynak számít a Nemzeti Vágtán. Kishuszárként indulhat bármelyik 10-16 év közötti lovagolni szerető gyermek, természetesen csak szüleik beleegyezésével, és társául leggyorsabb póniját választhatja. A gyerekeknek először az előfutamokon kell megmutatniuk tudásukat, majd minden előfutam nyertes kishuszárja állhat rajthoz a Hősök terén, ahol bebizonyíthatja, hogy ő is van olyan rátermett lovas, mint a felnőttek.

Nyeregbe vidék! Nyeregbe Magyarország!

A budapesti döntő futamok előtt a Nemzeti Vágta indulói a vidéki előfutamokon mérettetik meg magukat. Az előfutamok sorát minden év május 1-jén a Sarkadi Vágta nyitja meg a majálissal egybekötve, és a sort augusztus végén a Kaposvári Vágta zárja. A 16-18 előfutam versenyeit a legtöbb rendező település különböző hagyományőrző és lovas programokkal színesíti, így remek családi kikapcsolódás is lehet egy, a versenypálya körül eltöltött nap.

Nemzetek csatája

2018-ra már szinte hagyománnyá nőtte ki magát a Nemzeti Vágta Nemzetközi Futama is, ahol olyan nemzetek képviselői állhatnak rajthoz, akik kultúrájának szintén szerves része a lovaglás. Az elmúlt 11 évben egy kivételével a világ minden kontinenséről érkeztek lovasok az eseményre. A Nemzetközi Futam versenyzői a magyarokhoz hasonlóan saját nemzetük hagyományos viseletében ülnek nyeregbe, hogy ezzel mutassák be saját kultúrájukat. Idén az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a brit királyi testőrség lovasezredének, a Household Cavalry tagja, Mr. Owen Watkins is beáll a versenyzők közé, hogy Angliát képviselje. Rajta, és a magyar versenyzőn kívül képviselteti magát Szlovákia, Szlovénia, Románia, Szerbia, Ausztria, Csehország, Kína, Mongólia, Törökország és Suriname is a nemzetek csatájában.

Modern történelem

A Nemzeti Vágtán nem csak a lovak hátán, hanem a lovak mögött, fogatokon is versenyeznek. A fogathajtó futamokra újfajta kocsikat kellett készíteni, ugyanis a Hősök tere versenypályája nem alkalmas terület a hagyományos kocsik számára. Így a világon először a szkíta harci kocsik és a római harci kocsik ötvözeteként új, modern eszközök születtek, amitől a fogathajtó versenyek megelevenedett történelmi harcként zajlanak. De nem csak a fogathajtó futamokon lesz szerepe a kocsiknak. Idén is lesz kocsitoló verseny, ahol az előfutamon az elővágtákról továbbjutott csapatok versenyeznek az MTVA csapatával, majd a döntőben a birkózók csapatával, és Kocs nagyközség, (innen származik a kocsi szavunk) versenyzőivel kell összemérniük erejüket és gyorsaságukat.

Legjobb barátom a lovam

A lovaglás a lóval való ismerkedéssel kezdődik. Megismerjük négylábú társunkat, akivel a legjobb barátok is lehetünk közös lovaglásaink során. A lovaglás iránt egyelőre még csak a nézőtérről érdeklődőknek kerül bemutatásra, hogyan is zajlik ez az ismerkedés. Melyek a lovak testrészei, hogyan ápoljuk, hogyan nyergeljük fel őket. Ebben segítőtársként népszerű színészek, sportolók vesznek részt, akik maguk is a lovak szerelmesei.

Négyen egy fogatban

Világpremierre kerül sor az idei vágtán. Egy vadonatúj versenyszám mutatkozik be a pályán, melyet a Vágta rendezői álmodtak a Hősök terére. Három négyesfogat áll fel a pálya három pontján, egymástól egyenlő távolságra, majd egyszerre rajtolnak el. A 3 és fél körös üldöző verseny győztese az a fogat, aki a legjobban megtudja közelíteni, esetleg még megelőzni is képes az előtte haladó fogatot. Minden fogat idejét külön mérik, így a látványos verseny végén, lehet, hogy csak századmásodperceken múlik majd, ki lesz a leggyorsabb. A vágtázó négyesfogatok küzdelme lélegzetelállító élményt ígér a nézők számára.

A Vágta Korzó

A Nemzeti Vágta idejére átváltozik az Andrássy út. A hétköznapi forgalmat felváltja a hömpölygő embertömeg. Az Andrássy úton kel életre a Vágta Korzó, ahol megelevenedik a magyar kultúra. Belekóstolhatunk a magyar konyha változatos ételeibe, a kézműves pultoknál hagyományos módon készült termékeket vásárolhatunk, a nevező városok sátraiban megismerhetjük az ország különböző régióinak kultúráját, és megcsodálhatjuk a magyar népviselet minden formáját. Ebben az évben a Korzón a Nemzeti Vágtára kilátogató nézők találkozhatnak az MTVA Fölszállott a páva című műsorának fellépőivel is.