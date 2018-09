Magyar hagyományok & tehetséges ifjú lovasok a Nemzeti Vágtán

A Nemzeti Vágta minden évben az ország kiemelt hagyományőrző eseménye. Idén szeptember 14-16 között gyűlnek össze Magyarország és a határon túli magyarság lovasai a Hősök terén, hogy kiderüljön, ki viheti haza a győztesnek járó Arany Sarkantyút.

A hétvége alatt az Andrássy út hagyományos vásárrá válik, amelyet átjár a magyar kultúra, gasztronómia, és természetesen a Nemzeti Vágta szellemisége. A Nemzeti Vágta fontos része a hagyományok ápolása, a hídépítés a magyar vidék és a főváros között, valamint annak hangsúlyozása, hogy a magyarság elmaradhatatlan része a lovas kultúra.

2018-ban a Nemzeti Vágta középpontjában a jövő lovas generációja, a gyermekek állnak. Éppen ezért az egész országból képviseltetik magukat lovas oktatók, lovas klubok és iskolák a legfiatalabb tanítványaikkal, hogy ösztönözzék a többi fiatalt. Ezek mellett 110 kishuszár fog felvonulni a Hősök terén.

Homokvár a város közepén

A budapesti Hősök terén lévő Millenniumi emlékmű köré épített versenypálya nemzetközi viszonylatban is extrém vállalkozásnak számít. A lovas versenyeknek szigorú szabályai vannak a versenypályákra vonatkozóan, ami mind a lovasok biztonságát, valamint a verseny kényelmességét szolgálják. A pályaépítés során a legnagyobb kihívás, hogy az aszfaltozott városi környezetben kell kialakítani olyan körülményeket, ami a lovak számára ideális. Ehhez speciális homok granulátumot használnak fel, több rétegben eligazítva, így egy csúszásmentes, kellően tompító, ugyanakkor nem túl mély talajt tudnak kialakítani. A lovak patája 1-3 cm mélyen süllyedhet bele a talajba, az ennél keményebb vagy mélyebb felület már sérülésveszélyes lenne.

Speciális körülmények

A pálya építése során az is külön kihívás, hogy a burkolt felületen kialakított homokos talaj kialakítására nem áll rendelkezésre sok idő, az építőknek mindössze másfél napjuk van a megfelelő körülmények megteremtésére. A 440 méter hosszú, 10-12 méter széles versenypályán, és a 10×80 méteres bemelegítő pályán kívül a mobil lelátókat és a kiszolgáló egységeket is fel kell építeni.

Az első Nemzeti Vágta óta szinte észrevehetetlen módon ugyan, de változtattak a pálya kanyarjainak élén is. Erre azért volt szükség, hogy még komfortosabb területen, még gyorsabban tudjanak futni a lovak.

Egy nemzet

A Nemzeti Vágta teret ad az ország bármely, kisebb-nagyobb lovas klubjának, lovardájának, ló tulajdonosának, lovasának, hogy megmérettesse magát. A Hősök terén való indulásra kétféleképpen lehetséges a nevezés. Az egyik opció, hogy az adott térségben rendezendő Előfutamra nevez be a lovas, és ha ott dobogós helyezést ér el, akkor indulhat a szeptemberi döntőn, de lehetőség van rögtön a Nemzeti Vágtára jelentkezni nevezési díj befizetése ellenében. A versenyekre bármilyen fajtájú és nemű, legalább 5 éves (születési év: 2011.) részt lehet venni, kivéve az ismeretlen származású, valamint argentin póló póni, Akhal-Teke, angol telivér, verseny félvér fajtájú, vagy genetikailag oda sorolható lovakat.

Győztesé a dicsőség

A Nemzeti Vágta dobogósai a dicsőségen kívül pénznyereményben is részesülnek, rajtuk kívül pedig az elő-és középfutamok győztes nevezői is pénzjutalmat kapnak. A Nemzeti Vágta győztese a pénzdíjon kívül indulási jogot nyer a következő évi versenyre, ugyanazon nevező és település képviseletében. Az a ló, aki háromszor is első helyen viszi célba lovasát a Hősök terén, a Nemzeti Vágta örökös bajnoka lesz, és többet nem indulhat a versenyen.

A programokról hamarosan bővebben is beszámolunk, addig is, az esemény weboldalán minden szükséges információt megtaláltok!