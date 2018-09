Koncerttel, fotókiállítással és filmvetítéssel ünnepli 100. születésnapját a Gellért Fürdő

A patinás Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda 2018-ban ünnepli 100. születésnapját. Ezen alkalomból a fürdő különleges és változatos programokkal készül szeptember 8-án és 9-én.

A fürdő mai, szecessziós stílusú épületét 1918-ban adták át, majd hullámfürdővel és pezsgőfürdővel bővült. Az 1927-ben használatba helyezett, eredeti hullámgép ma is működik, a fürdő és Európa jellegzetességeként. Az eredeti, páratlan szépségben megmaradt férfi termálrészlegen a medencetér Zsolnay-pirogránit elemei, a faszerkezetű öltözőtér és a színes ólomüveg bevilágítók most is régi fényükben tündökölnek.

A 100 éves születésnap méltó megünneplésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egy 2 napos fesztivált szervez.

A 2018. szeptember 8-án és 9-én megrendezésre kerülő eseményen mindenki megtalálhatja a kedvére való programot. A fiataloknak mindkét nap lounge DJ szolgáltatja a zenét. A vállalkozó szelleműek egy szabaduló szobában ismerkedhetnek meg az elmúlt 100 év titkaival. A kultúra iránt fogékony vendégek érdeklődésére tarthat számot a korábban már bemutatott, Miniszterek gatyában fotókiállítás, melynek keretén belül a fürdő korábbi úszómesterének, Pusztai Sándornak fotói láthatók, aki a kor hírességeit fotózta a Gellért fürdőben. Így maradt meg nekünk neglizsében Karinthy Frigyes és Heltai Jenő, Klebelsberg Kunó és ifj. Horthy Miklós, Keresztes-Fischer és Apponyi, Tolnay Klári és Alpár Gitta, hogy csak néhányat említsünk a több száz híresség közül.

A szervezők szeptember 8-án 18:00 órától a mozirajongók részére az Én, a kém című film vetítésével készülnek, melynek érdekessége, hogy a filmet a fürdőben forgatták. A vendégek a filmet akár a hullámmedence hűsítő vizéből is figyelemmel követhetik. A fesztivál csúcspontja a Budapest Bár vasárnapi, 18 órakor kezdődő koncertje lesz. Farkas Róbert népszerű zenekara filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoz fel mívesen hangszerelt cigányzene kíséretében, újrahangolva a sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre bukkanva. Az ünnepi eseménysorozat lezárásaként, a koncertet követően a vendégek színes kívánságlufikat engednek fel.