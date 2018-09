Szeptember az önfejlesztés hónapja – Így hozd ki magadból a legtöbbet!

A folyamatos fejlődés csak hasznunkra lehet, mind a magánéletben, mind a szakmai pályafutásunk tekintetében. Elég néhány apró lépést tennünk érte minden nap, és a siker garantált. Adunk néhány tippet, hogyan kezdj neki!

Kösd le magad értékes olvasmányokkal

Ragadj regényt, olvass novellát! Biztosan akad néhány érdekes olvasmány az otthonodban, amit akár minden nap a kezedbe vehetsz, az pedig lehetetlen, hogy egy-egy fejezetre ne legyen időd. Ha tömegközlekedéssel utazol munkába, suliba, lapozz bele egy neked tetsző témát boncolgató könyvbe, vagy akár egy forró tea mellett, este, lefekvés előtt. Amellett, hogy fejleszti a kreativitást, a szókincsed is fejlesztheted. Hamar rá fogsz érezni az olvasás ízére, és nem lesz megállás.

Tanulj nyelvet

Talán már ezerszer megfordult a fejedben a nyelvtanulás gondolata, de mindig elhessegetted. Halasztgatás helyett lépj a tettek mezejére, iratkozz be egy ősszel induló nyelvi kurzusra, tölts le egy nyelvtanulást segítő applikációt, vagy keress egy neked tetsző, kezdőknek szóló blogot, amelyek segítenek elindítani az úton. Ne feledd, az esetleges kezdeti nehézségek után jönni fognak a sikerélmények, kellő lelkesedéssel gyorsabban fog menni, mint gondolnád!

Válassz egy új hobbit

Elgondolkodtál már azon, mennyi mindennel foglalkoznál szívesen, valamiért mégsem kezdesz bele? Itt az idő, hogy kezedbe vedd az irányítást, és új irányt keress az önmegvalósításnak. Akár kreatív, akár sportos elfoglaltságra esik a választásod, csupa jó dolog vár rád. Az alkotás és a testmozgás is remek módja a kikapcsolódásnak, ami rohanó világunkban egyáltalán nem mellékes szempont. Látogass el egy edzőterembe, próbálj ki egy csoportos órát, vagy fuss a természetben! Bátran tedd próbára magad kihívást jelentő területeken is, hiszen az önképzés lényege éppen az, hogy a komfortzónádból kilépve megismerd egy új oldalad.

Dolgozz a gyenge pontjaidon

Írj egy listát az erősségeidről, majd vedd sorra azokat a területeken, amelyeken szeretnél fejlődni. Nem kell rögtön eget rengető változtatásokra gondolni, igazából sokkal fontosabb, hogy szépen lassan felismerd, mit tehetsz azért, hogy önmagad legjobb verziójává válhass. Élete során mindenkit ér kellemetlen tapasztalat, de a sikeres emberek nem ignorálják, hanem feldolgozzák a történéseket, majd továbblépnek azokon. Első lépésként idézd fel azokat a múltbéli élményeket és félelmeket, amelyek hasonló érzést váltanak ki belőled, és számolj le velük!

Állíts nagy célokat magad elé

Előfordult már, hogy akaratodon kívül olyan kihívás került eléd, amivel szándékosan nem szembesültél volna, mégis játszi könnyedséggel megoldottad? Nos, ezek a helyzetek bizonyítják, hogy amit lehetetlennek gondoltál, arra is képes vagy. Tűzz ki magad elé olyan célt, amely most talán távolinak, de nem elérhetetlennek tűnik, dolgozz érte tudatosan, keresd a lehetőségeket, higgy magadban, és minden nap közelebb fogod érezni magad hozzá. Aki nemcsak akar valamit, hanem tesz is érte, az előtt nincs lehetetlen.