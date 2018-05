CrossFit: Tornaóra felnőtteknek – A B’Bros 2-ben izzasztottuk meg magunkat

Egyre több kockahasú hírességről derül ki, kemény bicepszük és alacsony testzsírszázalékuk titka a CrossFit. Tudjátok, még Zac Efron is ezzel az edzésmódszerrel pattintotta ki magát a Baywatch-ra. Saját magunk is ki akartuk próbálni, mit tud ez a sport, ezért felkerestük a város egyik legnépszerűbb CrossFit-termét, a B’Bros 2-t.

Az első B’Brost 2015-ben nyitotta meg két jó barát, Puskás Bálint és Vörös Bálint (a 2 B) a Városliget szomszédságában. A fiúk egy Európa-bajnokságon szembesültek azzal, milyen megnyerő, közösségépítő hangulata van a CrossFitnek, ezt szerették volna idehaza is megvalósítani.

Küldetésüket sikerre is vitték, olyannyira, hogy tavaly már a második termüket nyitották meg a IX. kerületi Márton utcában.

Ahogy beléptünk az edzőterem ajtaján, máris elénk tárult a CrossFit sajátos világa. A nagy belmagasságú edzőteremben a magasról lelógó kötelek és gyűrűk, az egymás mellett sorakozó tárcsák, kettlebellek, labdák, a sarokban lévő biciklik és evezőgépek mind arra várnak, hogy megizzasszanak – én pedig nem térek ki a kihívás elől.

Mielőtt azonban próbára tenném magam a napfényes edzőteremben, az egyik B’Bro-val, Puskás Bálinttal, és a terem vezetőedzőjével, Sóti Zsolttal beszélgettem a CrossFitről.

Mi az a CrossFit?

Zsolt: A CrossFitbe nagyon sok minden belefér, például a súlyemelés, a biciklizés, az úszás. A sport alapfilozófiája, minden területen egy jó szintet elérni. A cél, hogy elbírjuk a súlyokat, saját testsúlyunkat is meg tudjuk mozgatni, és az állóképességünk is jó legyen. Nem érdemes összekeverni a CrossFitet a Cross Traininggel. Utóbbiban kisebb hangsúlyt fektetnek a technikai dolgokra, nincs erőemelés vagy olimpiai súlyemelés. Általában hiányoznak azok a gimnasztikai gyakorlatok is, melyek nélkül nem lehet CrossFit a CrossFit.

Mi a különbség a CrossFit és a Cross Training között?

Bálint: Ahhoz, hogy valaki CrossFit órákat tartson, ki kell fizetnie egy bizonyos díjat, mivel a CrossFit licence-köteles márka. Cross Trainingnek elnevezett órákkal ott találkozhatunk, ahol furmányosan kikerülték a licence kifizetését. Sok esetben ez csak egy marketingfogás az edzőtermek részéről, hogy embereket csábítsanak magukhoz.

Zsolt: A CrossFit összetettebb a Cross Trainingnél, itt nagyon sok erőfejlesztő és kiegészítő gyakorlat van, nagy hangsúlyt helyezünk a helyes technika elsajátítására is. Nagyon változatosak lehetnek ezek a gyakorlatok, főleg talán azok számára, akik az edzőtermi erősítéshez vannak szokva.

Kondi vs. CrossFit. Melyik a jobb?

Bálint: A konditerem ténylegesen a test építéséről szól, a külcsínen van a hangsúly. Arra specializálódnak a gyakorlatok, hogy folyamatosan egy-egy izomcsoportot mozgass meg. A kondizással szemben a CrossFit közösségi sportélményt ad, mivel hiába hajtod végre egyénileg a feladatokat, csapatként dolgoztok együtt és vannak közös feladatok is.

Zsolt: A kettőnek más a célja. Leginkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy az itt megszerzett erőt, a hétköznapi életbe is át tudod ültetni. Lehet, hogy a konditermi edzéstől izmosabb leszel, de nem feltétlenül leszel fittebb.

Milyen étrendet tartsunk a CrossFit mellett? Milyen és mennyi táplálék-kiegészítőt érdemes használni?

Bálint: Alapvetően húsokat, zöldségeket együnk, de a zsírokat sem szabad megvonni magunktól, a levegőből nem lehet energiához jutni. A B’Bros 2-nél például mindenki fánkmániás, ezt sem tettük tiltólisátra, csak mértékkel esszük. A táplálék-kiegészítők hasznosak lehetnek, ha komolyabb célokat tűzöl ki, versenyezni szeretnél vagy ütemesebben szeretnél fejlődni, segíthetik a regenerációt, izomépülést.

Zsolt: Mindenki maga dönti el, mekkora hangsúlyt helyez az étkezésre. Itt azért másféle diéta kell, mint a kondizásnál. Mivel rengeteg kalóriát égetünk egy edzés alkalmával, kicsivel több szénhidrátot is megehetünk. Sokan, sokféleképpen közelítik meg ezt, van például olyan CrossFitesem is, aki paleózik.

Terveztek valamilyen újítást a B’Bros 2-nél?

Bálint: Mivel piaci alapon működünk, próbáljuk kielégíteni az igényeket. Az aktuális cél, hogy a két edzőtermünk adta összes lehetőséget kihasználjuk. Flabélos vagy Zumba azért nem lesz, bármit is igényeljen a piac. Nincs bajunk ezekkel sem, de mi nem ebben hiszünk.

Zsolt: Régóta gondolkozunk a CrossFit Kidsen. Sokan azt mondják a CrossFitre, hogy olyan, mint egy felnőtt testnevelésóra, ami nem is áll messze a valóságtól. Az iskoláskorú gyerekekkel is sok mindent tudunk csinálni, ami a CrossFitbe beleillik, és megfelel a kicsik életkori sajátosságainak is. Mindenekelőtt azonban a megfelelő kereteket kell ehhez biztosítani, nem szeretnénk elkapkodni.

Az erő próbája az ugrálókötél

Nekem legalábbis azzal gyűlt meg legjobban a bajom a Sóti Zsolt által vezényelt edzésemen. Szerencsémre Zsolt nagyon profi edző, és addig nem adta fel, míg egy-két ugrást meg nem tudtam csinálni.

Közös edzésünk a bemelegítéssel kezdődött, amit egy kis biciklizés követett, majd rá is tértünk a CrossFit egyik legalapvetőbb gyakorlatára, a guggolásra. Mivel a feladat szabályos kivitelezése nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, itt is elvégeztünk egy „rákészítő” gyakorlatot.

Majd a fal elé állva kellett leguggolnom egy medicinlabdára, úgy, hogy alig érintsem a labda felületét a fenekemmel és szinte azonnal felegyenesedjek.

Ezt követte a húzódzkodás, amivel azért olyan nagy problémák nem voltak.

Majd a fent már említett ugrálókötelezés volt a soron, de a terem túlsó végében lévő kötél is szerepet kapott. Itt kézzel, majd lábtechnika segítségével másztam fel.

Az edzés végére Zsolti egy mini feladatsort is összeállított, mely evezésből, burpee-zésből (alias négyütemű fekvőtámaszozásból) és lógásban történő lábemelésből állt.

Az edzést természetesen nyújtással zártuk, mivel a mobilitás, vagyis hajlékonyság nagyon fontos ahhoz, hogy a gyakorlatokat helyesen tudjuk végrehajtani. Itt érdemes megemlíteni, hogy a B’Brosban nemcsak CrossFit-edzések vannak. Járhatunk Weightlifting (azaz súlyemelő) vagy Gymnastic-órákra is, ahol többek között a kézenállás és a gyűrű kap főszerepet. Ami pedig a hajlékonyságot illeti, a fiúk Mobility-órákat is tartanak, melyeket leginkább a jógához lehet hasonlítani, azzal a kivétellel, hogy itt speciálisan olyan feladatok vannak, melyek CrossFithez is hasznosak.

Az edzés után megkértem Zsoltit (csak hogy picit én is megizzaszthassam őt), hogy mutassa meg, hogyan is működik a Baywatch-ból már jól ismert pegboard, amin a filmben Zac Efron játszi könnyedséggel mászott fel.

Zsoltot nem kellett kétszer kérni, már mutatta is, hogyan kell megmászni a leginkább falra szerelt fakírágyra emlékeztető táblát. Egyik lábával megtámasztotta magát a falon, majd, mint egy kilőtt rakéta tornázta előre magát a falon az apró fapálcikák segítségével.

Még akkor is mosolygott, amikor leért, izzadságból pedig egy cseppnyit sem láttam a homlokán, úgyhogy ennyit az ördögi tervemről: a B’Bros-os edzőket semmivel sem lehet megfogni.

Ők engem viszont annál jobban megdolgoztattak, mivel a fiúk szakértelmét, lelkesedését és motiváltságát nem lehet megkérdőjelezni. A legmegnyerőbb tulajdonsága a B’Brosnak számomra mégis az, hogy itt nem az a cél, hogy minél több embert, minél több pénzért, minél gyorsabban izzasszanak meg, hanem az, hogy megszeressük a CrossFitet és helyesen sajátítsuk el a sport minden egyes apró mozdulatát.

Aztán ki tudja, a végén még én is a pegboard tetején fogok összepacsizni Zsoltival.

Képek: Németh Krisztina