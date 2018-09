5 könyv, amit szeptemberben olvasunk

Itt van az ősz, itt van újra, mi pedig ismét bevetettük magunkat a könyvesboltokba, hogy megnézzük, milyen újdonságokkal készültek a könyvkiadók. Meg is mutatjuk azt az öt könyvet, melyeket gyorsan be is szereztünk, és már alig várjuk, hogy egymás után elolvassuk őket.

Joan Sales: Csalóka dicsőség

„A háborúkban mégis az a legrosszabb, hogy utána regényt írnak belőlük” – mondja Joan Sales könyvének felejthetetlen hőse, Juli Soleràs. A spanyol polgárháború katalán nagyregénye azonban sokrétűen cáfolja szereplője szavait: egyszerre repít a bombák sűrűjébe, a hátország poklába, a halott frontszakaszok orwelli unalmába és három fiatal levélíró fejébe, akiknek ígéretes jövőjét repeszgránátként tépi szét a háború. A három elbeszélésfolyam három férfi és egy nő kapcsolata köré fonódik, s miközben velük együtt veszítjük el illúzióinkat, és leszünk reményteli suhancokból tökéletlen felnőttek, csak egyvalamiben lehetünk biztosak: a háborúban, akár az életben, semmi sem fekete-fehér.

Dean R. Koontz – Sötét zóna – Jane Hawk sorozat 1.

“Meg kellett halnom” – írja búcsúlevelében a sikeres és boldognak tűnő tengerésztiszt, mielőtt megöli magát. Felesége Jane Hawk, az FBI ügynöke, nem érti, mi történhetett, amikor azonban több hasonló, látszólag értelmetlen öngyilkosságról hall, elhatározza, hogy kideríti, mi áll a háttérben. Ami feltárul előtte, minden képzeletet felülmúl, így Jane Hawk lassan úgy érzi: ő az Egyesült Államok legjobban keresett szökevénye. És nem is téved nagyot…

Dean Koontz, a misztikus thriller egyik legismertebb írója a Jane Hawk-sorozattal újra a legnagyobbak közé emelkedett, és sokak szerint felülmúlja régi, klasszikus önmagát is. A sikerlistákon hónapok óta menetelő regény remek kritikákat és magas olvasói értékeléseket kap, több tucat nyelvre lefordították.

Diney Costeloe – Eldobott gyerekek

Rita és Rosie Stevens mindössze kilenc- és ötévesek, amikor özvegy édesanyjuk újra férjhez megy, örökre megváltoztatva ezzel a két kislány életét.

A durva, erőszakos Jimmy Randallnek esze ágában sincs más férfi gyerekeit nevelni. Hathatós közreműködésével a lányokat végül árvaházba adja az édesanyjuk, aki nem is sejti, hogy a papírokat aláírva örökre lemond a gyerekeiről, kiszolgáltatva őket az intézetvezetők kényének-kedvének.

Nem sokkal később a sors és a vezetőség szeszélye folytán egy csapat árvát áttelepítenek a gyermekotthon ausztrál testvérintézményébe. A hajón, édesanyjuk tudta és beleegyezése nélkül, ott utaznak az eldobott gyerekek, Rita és Rosie is.

M. C. Beaton – Agatha Raisin és az ogre vére

Hiába utálja Agatha Raisin az amatőr színjátszást, barátnője, Mrs. Bloxby elcipeli egy falusi műkedvelő előadásra. Agathának nemcsak hogy végig kell ülnie a produkciót, de amikor a függöny lehulltával az egyik főszereplő, a helybéli pék nem jön ki meghajolni, a nyomozót az előadásnál is rémesebb folytatás várja a kulisszák mögött. A kegyetlen módszerrel kivégzett amatőr színész halálát nem sokkal később egy másik rémtett is követi, és az amúgy békés, képeslapra illő Winter Parvában elszabadulnak az indulatok.

Egy ideig úgy tűnik, az önjelölt színészek hiúsága és sértődékenysége a bűn fészke, ám ahogy Agatha Raisin lassacskán megismeri a falu lakóit, a szálak mindinkább a gyönyörűséges és özvegyen maradt péknéhez vezetnek. Bár Gwen Simple kezére többen is pályáznak, és minden férfi elolvad a közelében, nyomozónk erősen gyanakszik, hogy egy álszent bestiával áll szemben. Még Charlest, Agatha jóbarátját is behálózza a bájos hölgy, ami csak fokozza Agatha bosszúságát.

Hannah Rothschild: Valószínűtlen szerelem

A 31 éves Annie McDee-nek nemrég bomlott fel egy hosszú párkapcsolata. A lány rosszkedvű, a munkájában se leli örömét. Épp egy lepukkant régiségboltban keresgél születésnapi ajándékot arra érdemtelen új szeretőjének, amikor a limlomok közt észrevesz egy elkoszolódott festményt. Csekélyke spórolt pénzéből megveszi, aztán sietve finom, szülinapi vacsorát főz – csakhogy az ünnepelt nem jön el.

A festmény tehát Annie-é lesz, s ő hamarosan gyanakodni kezd, hogy talán jóval értékesebb, mint hitte. Akaratán kívül ugyanis egyszeribe a legkülönfélébb alakok – száműzött orosz oligarcha, kapzsi emírfeleség, gátlástalan műkereskedő – lihegnek a sarkában, akik bármire képesek lennének, csak hogy megkaparintsák az „ócska limlomot”. S miközben Annie megpróbálja kideríteni, ki festhette a képet, az európai történelem sötét titkaival szembesül – de feltárul előtte egy új szerelem lehetősége is.