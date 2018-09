Őszi bakancslista: 10 program, amit ne hagyj ki ősszel

Végre itt az ősz! Bizony, mi egy cseppet sem sajnáljuk, hogy véget ért a nyár, ugyanis rengeteg izgalmas és kihagyhatatlan program vár minket a következő hónapokban. Össze is állítottunk egy őszi bakancslistát, amin 10 olyan őszi programot találtok, amit nem érdemes kihagynotok.

Séta a Margitszigeten

Nem tudjuk, ti hogy vagytok vele, de szerintünk a Margitsziget ősszel a legszebb. Ha a sportosabb típusba tartozol, ne fogd vissza magad, és fuss egy kört a futópályán, melyre már alighanem ráhullott néhány megsárgult falevél. Ha pedig inkább csak sétálni volna kedved, tedd azt. Még hangulatosabbá teheted a sétálást, ha a Margitsziget előtt útba ejted a Jászai Mari tértől három percre lévő My Green Cupot, kérj egy isteni finom lattét elvitelre, amit a szigeten szürcsölgetsz el.

A Budai Vár már sokadik alkalommal ad otthont egyik kedvenc budapesti boros eseményünknek. A Budapest Borfesztiválon idén is rengeteg, az ország különböző pontjairól érkező borász mutatja be portékáját. Így a rozé, a fehér- és vörösborok kedvelői is találnak ízlésüknek megfelelő innivaló. Az pedig, hogy a finom italok kortyolása közben még csodálatos kilátásban is gyönyörködhetünk már csak hab a tortán.

A chillezős-fröccsös nyári esték és vakációzás után ideje formába hozni magunkat. A Wizz Air ősszel is megrendezi szokásos félmaratonját. Akkor is itt a helyed, ha egymagad nem tudod lefutni a 21,1 kilométert, ugyanis párban, vagy futótrió tagjaként is indulhatsz. Már csak azért is megéri részt venned az eseményen, mert a maraton közben lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetsz.

Erre a hétvégére felejtsd el a fogyókúrát és látogass el a belvárosi Zrínyi utcába, ahol a legédesebb és legfinomabb falatok várnak. A legkiválóbb magyar cukrászok (akik közül több nemzetközileg is elismert) műalkotásait csodálhatod és persze kóstolhatod meg, sőt, a cukrászbemutatókon még azt is megtudhatod, hogyan készültek az ínycsiklandó falatok. A budapesti Édes napok a 4. legnagyobb csokoládéfesztivál Európában. A belépés ingyenes.

Semmi pénzért nem hagynánk ki a World Press Fotókiállítást, ahol a tavalyi év legerősebb hírképeit mutatják be. A szakmai zsűri 125 különböző országból származó fotós több mint 73.000 képe közül válogatta ki a kiállítás anyagát, melyek a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkit ámulatba ejtenek. A kiállítást idén már nem a Néprajzi Múzeumban, hanem a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthetjük meg.

Lehet, hogy már egyre korábban sötétedik és hűvösebbek az esték, de még ez sem akadályoz meg minket abban, hogy részt vegyünk egy fergeteges bulin a Punnany Massiffal. Főleg, hogy a fiúk idén már harmadjára (és egyben utoljára) állnak fel a BP Park nagyszínpadára. Ennél szebben nem is zárhatnánk az ősz első hónapján. Vendégfellépő: Mörk.

Merüljünk el idén is a kortárs képzőművészetben! Az Art Market Budapesten olyan művészek alkotásait láthatjuk, akik még csak most mutatkoznak be a nagyközönségnek. Ezek a fiatal tehetségek valószínűleg még sokat fognak hallatni magukról egyedi alkotásaiknak köszönhetően. Az itt bemutatott tárgyak a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeznek, s bár küllemükben merően eltérnek egymástól, az egyediség mindegyikben közös vonás.

Ősszel sem szűkölködünk a gasztronómiai eseményekben, a kürtőskalács fesztivál pedig már régóta a kedvenc, visszatérő októberi programjaink között van. A fesztiválon nemcsak az imádott kürtőskalácsot kóstolhatod meg a legkülönbözőbb ízekben, színekben és tálalási formákban, de még koncertekkel is gondoskodnak arról, hogy biztosan jól érezd magad, hogy teli hassal, boldogan távozhass.

Ősszel végre Magyarországra látogat a Csillagok háborúja: Egy új remény koncert- és filmshow! A Budapest Arénában felcsendülnek majd az Oscar-díjas John Williams művei, hogy a rajongók egy szimfonikus koncert segítségével élvezhessék a Csillagok háborúja életérzést és nézhessék meg a klasszikus filmalkotást. A zenéért a világhírű Prágai Filharmónikus Zenekar és Christophe Eliot karmester gondoskodik.

A Recirquel legújabb produkcióját ember és anyaföld örök érvényű összetartozása ihlette. Az előadás az emberiség legősibb mítoszainak visszhangján szólal meg, miközben szereplői egy időtlen és illúziókkal kifeszített térben saját szabadságuk hangját keresik. Vági Bence ezúttal hét virtuóz ukrán vendégművészt kért fel egy új, formabontó újcirkusz-előadás megalkotására.