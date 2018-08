Ezeket a programokat várjuk legjobban a Pesti Vigadó szeptemberi kínálatából

Legnagyobb örömünkre kedvenc augusztusi kiállításink még szeptemberben is megtekinthetőek a Pesti Vigadóban. Természetesen nemcsak a nyáron megismert művészek alkotásait csodálhatjuk meg ismét, a Vigadó szeptemberben is több érdekes programmal készül. A hónap négy hetére négy eseményt ajánlunk.

Nagy B. István (1933–2006) Munkácsy-díjas festőművész alkotóként, és – mint az egri Eszterházy Károly Főiskola Rajz–Vizuális-kommunikáció Tanszékének vezetője- művészetoktatóként is a kortárs magyar képzőművészet meghatározó egyénisége volt. Életműve jellegzetes képciklusokba rendezhető, melyekből kiemelkednek kései korszakának hitvallássá érett, gyakran magasztos szellemiséggel felruházott sorozatai: a transzcendens kékbe öltöztetett El Greco tanulmányok, a színesen lüktetető, hangulatbéli változásokat leképező Zsámbék-képek, a léthelyzeteket sűrítő Arcképcsarnok, vagy a bibliai témájú, moralizáló Izsák-képek.

A színek természeti valóságon túllépő függetlensége, monokróm harmóniája, a textiles múltból fakadó kivételes, aprólékos faktúraképzés, a feszített kompozíciós megoldások tudatos keresése, a különleges, oltárképszerű keretezés e festményeket kiemeli a látott világból. Nagy B. István művei nüánsznyi finomságú lelki rezdüléseket, mélységes fájdalmakat tapintatosan boncolgató, olykor finom (ön)iróniával átszőtt sugallatok, s azon túl, hogy önértelmezések, egyben az összemberiség szövetébe ágyazott tanítások.

A Székely Nemzeti Múzeum a legjelentősebb határon túli magyar közgyűjtemény. A Pesti Vigadóban idén nyáron megszervezett kiállítás kultúrtörténeti jelentőségű, egyedi esemény. Hasonló méretű bemutatóra Trianon óta nem került sor a magyar fővárosban. A kiállítás célja: ízelítőt adni a magyar közönségnek azokról a határon túl megőrzött magyar vonatkozású értékekről, amelyek európai mércével is mérhetők. A kiállítás anyaga gyűjteményünk progresszív vonulatát igyekszik bemutatni, úgy, hogy tekintettel van a „transzilván” soknemzetiségű erdélyi realitásra is, szász és román festők művei is szerepelnek a tárlaton.

A kiállítás a 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő rendezvényeinek sorába illeszkedik. Katolikus hitünk központi elemét, az Oltáriszentséget mutatja be. A hit e belső tartalmába több irányból enged betekintést minden érdeklődőnek, érthető, élményszerű megközelítésben.

A Krisztus áldozatát: az ő testét és vérét jelenvalóvá tévő kenyér és bor különös tiszteletét a világegyházban az elmúlt évszázadok során történt csodák szemléltetik. A központi installáció a régi korok művészetét és az ezekhez kapcsolódó kulcsszavakat tárja a néző elé, hogy látványos eszközökkel mutassa be az emberi és isteni világ titkait. Égrenézők – E. Szabó Margit textilművész kiállítása- szeptember 7-től október 14-ig “E.Szabó Margit a Magyar Iparművészeti Főiskola szövött anyag, szőnyegszövő és gobelin szakán szerzett diplomát, majd a sikeres szőnyegtervező tevékenység évtizedei következtek. Megújítva a szőnyegről kialakult közmegegyezéses szemléletet, különböző kultúrák átírt motívum rendszereivel hozta létre szövött, gyapjú alapú munkáit. Az utóbbi évtizedben, a körülmények változása folytán papíralapú művei kerültek munkássága fókuszába. Tollal, csőtollal rajzolva, festve születnek meg papírra, jacquard papírra – jellemzően arany, bronz árnyalatú – síkgrafikái, térgrafikái, hengergrafikái, míves kivitelezés eredményeként.