4 zenés program, amiért szeptemberben is a Budapest Music Centerben a helyed

Ha valamilyen zenei élménnyel szeretnénk meglepni magunkat, a Budapest Music Center programkínálatát egész biztosan végignézzük. Így tettünk most is, és egyből találtunk is 4 olyan programot, amit már be is írtunk a naptárunkba, most pedig a ti figyelmetekbe ajánljuk őket.

A közép-szlovákiai zenészekből álló Ľubo Šamo Projectet 2013-ban alapította a kitűnő jazzhegedűs, Ľubo Šamo. A csapat rövid idő alatt igen népszerűvé és keresetté vált, nem csupán szülőhazájukban, de a környező országokban is. A jazz, rock, ethno, és kortárs popzene elemeiből álló zenéjükkel a klubok és fesztiválok (Jazz Prešov, Fusion Prievidza) közönségét egyaránt meghódították. 2015-ben a legnagyob szlovák jazz esemény, a Bratislava Jazz Days fellépői voltak, s a rákövetkező évben a Hevhetia kiadta Good Trip című első albumokat, melyet az Év legjobb szlovák jazz albuma kategóriában Esprit Díjra, a „szlovák Grammy”-re jelöltek.

„Kifinomult billentés-technika, kiváló formaérzék, remek dallam- és harmóniaérzék – ezek a szavak jutnak eszembe Rozsnyói Péter új szólólemezét hallgatva. Jól ismerve Péter klasszikus zenei munkásságát is, megtapasztalhattam, hogy ugyanazzal a természetességgel és átéléssel játssza Bach műveit, mint a saját, sokszor rögtönzött darabjait, illetve a jazz-standardeket. Ez a mostani felvételén hallható rendkívül kifejező és érzelemdús játékából is kiderül, amely újra megerősítette bennem azt, hogy akkor jó egy rögtönzés, ha úgy hangzik, mintha meg lenne komponálva; egy megírt szerzemény előadása pedig akkor, ha úgy tűnik, mintha a mű éppen most születne.” – Oláh Kálmán.

Az egyik legkülönlegesebb lengyel zongorista – az Opusból jól ismert és a BMC Records gondozásában alig három hónapja Ragtime címmel duólemezt megjelentető – Marcin Masecki, és a népszerű dobos és énekes, a Warszawskie Combo Taneczne sztárja, Jan Emil Młynarski hozta létre ezt a zenekart, amely a két háború közti időszak lengyel jazz zenekarait, s azok zenei hagyományait idézi fel. A Młynarski & Masecki Jazz Band képes szó szerint visszaidézni a két háború közti időszakban működő zenekarok hangulatát és hagyományait, de Marcin újszerű hangszereléseinek és Janek hangjának köszönhetően új lélegzethez jut ez a zene. A fiatal zenészek komoly humorérzékkel rendelkeznek, a 30-as évek slágereit kacsintásokkal kísérve, nem teljesen hagyományos módon adják elő, mindezt persze kiemelkedően virtuóz hangszeres tudásuknak köszönhetően engedhetik meg maguknak. Játszadozva a konvenciókkal, olykor őrült free-jazz improvizációkat szőve a zenébe, a darabok teljesen mai hangzásúvá válnak, ugyanakkor eredeti szellemüknek megfelelően mégis táncolhatóak maradnak.

A meglehetősen szokatlan – fagott, szaxofon/klarinét és hárfa – felállású trió formáció a francia női crossover-duó, a Dragon, és a kiemelkedő tehetségű fiatal szaxofonos-klarinétos Hugues Mayot találkozásával jött létre. A kompozíció és az improvizáció közötti kreatív interakció iránti közös szenvedélyükkel a három zenész komoly repertoárt állított össze hárfára, fagottra és szaxofonra/klarinétra írt kollektív kompozícióikból. A 20. század elejének francia zenéjében gyökerező darabjaik szabadon használják a Debussy, Ravel, Satie vagy Fauré műveiből vett témákat és elemeket, a jazz kifejezésmódjával kombinálva. A forrásul szolgáló zenei anyag gazdagsága széles játékteret kínál az ötletek, a hagyományokkal való kísérletezés és a ragyogó hangszeres technika révén megvalósuló új, erős francia identitású zenéjük megteremtéséhez.