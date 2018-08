Mi is az a kocsmakvíz? – Interjú Tiba Imrével, a Quizzone játékmesterével

Közel egy éve járunk rendszeresen a barátaimmal a Dohány utcai Kuzin Bárba szerda esténként kocsmakvízezni. Ha másoknak mesélünk erről, ritkán tudják, miről is szól ez az egész. Pedig az egyik leginteraktívabb módja annak, hogy szórakozzunk, okos(k)odjunk és röhögjünk egy jót az ismerőseinkkel. Ráadásul közben még enni és inni is lehet. Na de meséljen erről kicsit szakszerűbben Tiba Imi, a mi kvízmesterünk.

Hogyan honosodott meg Magyarországon a kocsmakvíz kultúrája, és ennek miként váltatok ti is a részévé?

Körülbelül 7-8 évvel ezelőtt kezdett el egy srác ezzel itthon kicsiben foglalkozni, aztán szép lassan kinőtte magát. Magyarországon mindig is fogékonyak voltak az emberek ilyen jellegű játékokra – gondoljunk csak a televíziós kvízműsorok vagy vetélkedők sikerére –, szóval nem meglepő, hogy a kocsmakvízek is hamar népszerűvé váltak. Mi úgy kerültünk kapcsolatba ezzel az egész kezdeményezéssel, hogy a kolléganőm, Keresztes Bianka Pécsen kezdett el kvízekre járni, majd nem sokkal később már ő tartott játékokat, 2015-ben már Budapesten, a mostani Kuzin helyén. Én itt kezdtem játékosként, teljesen véletlenül, azt se tudtuk mi ez, először azt hittük, olyan kérdések lesznek majd, hogy hány deci bor van egy hosszúlépésben. Aztán hamar berántott, minden héten jártunk, és egyre inkább megtetszett a gondolat, hogy én is írjak kérdéseket, vezessek kvízeket, szórakoztassam a közönséget, úgyhogy fél évvel később már ebben a szerepben vettem részt az esteken. Mostanra annyira átpozícionáltam magam, hogy már alig játszom. Van, hogy heti négy kvízt vezetek esténként.

Korábban hogyan ment híre a kvízeknek, mi volt a jelentkezés menete?

Akkor még nem létezett a Quizzone Facebook-oldala, de már akkor is ott zajlott a szervezés, Biankán keresztül. Ő hirdette meg az eseményeket, jelölte be a játékosokat, de ebből sosem volt probléma, már abban az időben is 5 perc alatt teltek be a helyek, ez azóta sem változott, ezt te is tapasztalod.

A Quizzone a cég, amiben ketten vagytok, és aminek égisze alatt megrendezésre kerülnek a kvízek?

Igen. A kocsmakvízek mellett pedig céges kvízekkel és csapatépítő rendezvényekkel is foglalkozunk, szintén nagy sikerrel.

Ezt űzitek teljes állásban, vagy van civil foglalkozásotok?

Én 8 évig voltam nyomozó, de most már csak kvízmesterként dolgozom. Biankának 3 diplomája van, de ő is csak ezzel foglalkozik teljes állásban.

Hogyan és mennyi idő alatt készül el egy kérdéssor?

Folyamatosan nyitott szemmel járunk, bárhol, bármi szembe jöhet, ami jó kérdés lehet. Persze a lexikális tudást sem hanyagoljuk, de a kvízeink nem úgy készülnek, hogy felcsapjuk valamelyik enciklopédiát. Sokkal inkább igyekszünk vicces, a mindennapi életből kiragadott érdekességekre rákérdezni. Rengeteget olvasunk, jegyzetelünk, a telefonomban van körülbelül 800 screenshot, ami még jól jöhet egy-egy kérdéshez. Az életünk tulajdonképpen egy nonstop ötletelés. A teljes kvíz összeállítása teljesen változó, hogy mennyi időt vesz igénybe. Van, hogy megvagyunk 6 óra alatt, de akár egy teljes napot is igénybe vehet.

Van többek között feleletválasztós blokk, párosítás, kapcsolatkör, hangfelismerés a ti kvízeiteken. Hogyan és mi alapján építettétek fel a feladatsorok struktúráját?

Ez nagyrészt Bianka érdeme, ő kísérletezte ki, hogy milyen típusú feladatok működnek a legjobban. Én főleg az interaktivitást szorgalmaztam, így vezettük be a dupla pontos kérdéseket, vagy például azt, hogy a kapcsolatkörre hamarabb rá lehessen kérdezni magasabb pontszámért, hogy még inkább doppingoljuk a játékosokat.

Ti kerestek új helyszíneket, vagy a kocsmák kérnek fel titeket?

Nekünk az az üzletpolitikánk, hogy mi sosem ajánlkozunk. A meglévő helyeink foggal-körömmel ragaszkodnak hozzánk, szeretik a jelenlétünket, és ezáltal szerencsére gyorsan terjed a hírünk. Egy-egy új helyen előfordulhat, hogy kell 3 hét felfutási idő, de utána garantáltan telt házzal mennek a kvízek. Olyan helyek felkérésének mondunk csak igent, ahol széles italválaszték van, és enni is lehet, erre van igénye a vendégeinknek.

Mit szoktatok mondani a teljesen kezdőknek, azoknak, akik még sosem voltak kocsmakvízen? Milyen élményt kínál ez a fajta kikapcsolódás?

Országos szinten hetente kb. 700 ember játszik velünk, ennyi ember nem tévedhet. Mindenki megtalálja a saját motivációját. Van olyan csapat, aki folyamatosan a győzelmen görcsöl, és a harmadik helyet már csalódásként éli meg, de olyanok is vannak, akik 3 éve járnak folyamatosan, és a legjobb eredményük egy negyedik, de jönnek, mert élvezik a kvízt és egymás társaságát.

Azt hiszem, az én csapatom a második kategóriába esik… (Hajrá, Szemere 54!) Lehet valahogy készülni, ha mégis cél a jobb eredmény?

Valamilyen szinten igen. Ha az ember nyitott szemmel jár, fogékonnyá válik az apró érdekességek iránt, ez jól jöhet. De a kérdések nagyrésze teljesen random, a tematikus kvízekre lehet jobban rákészülni.

Mit szerettek ebben az egészben a leginkább?

Erre egy személyes példát hoznék. Van egy játékosunk, aki nemrég megosztotta Facebookon, hogy valami igazán maradandót alkotott az orvostudomány területén. Nekem ez elképesztő érzés, hogy egy ilyen ember számára én tudok olyan szórakozást nyújtani, ami miatt megéri hétről hétre eljönnie, én tudok neki új információval szolgálni valamiben.

A Quizzone kocsmakvízei szeptembertől folytatódnak, ha te is szívesen csatlakoznál, ITT találod a Facebook-oldalukat, ahol a legfrissebb infókról értesülhetsz.