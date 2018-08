Nagy nap ez a mai, ünnepelj te is gofrival!

Az Amerikai Egyesült Államokban augusztus 24-én ünneplik a gofri napját, és mivel semmi rossznak nem vagyunk elrontói, pusztán szolidaritásból feláldozzuk a diétánkat, hogy részesei lehessünk az ünnepelésnek. Mutatjuk az utat a város legjobb gofrizóihoz, 4 kedvencünket ajánljuk!

Különlegességek

A Ráday utcát nem véletlenül nevezik Budapest első számú gasztronómiai utcájának: ide mennek a fővárosiak, ha valami finomságra vágynak. A Waffle & Love megnyitása még egy okkal több, amiért megéri felfedezni a kulináris élvezeteket kínáló környéket. A tágas helyiségbe hatalmas ablakok engedik be a természetes fényt, amik mellett jól esik ráérősen elfogyasztani egy bubis gofrit. Édes és sós gofrikat is kóstolhatsz a Waffle & Loveban, amikre számos feltét közül válogathatsz, mint például csokoládészósz, tejszínhab, gyümölcsök, lazac, bacon, sajt és így tovább!

1092 Budapest, Ráday utca 1-3.

Budapest első poffertjest kínáló vendéglátóhelye a Waffle Dog, ami a sós és édes holland minipalacsinták mekkája. Hollandia gasztronómiai kincse mellett a Waffle Dog a BeNeLux államok másik kedvencét is elhozza Budapestre, a wafflet. Belevittek egy kis újítást a tálalásba, ugyanis hotdogszerű édes pálcikákon tolhatjuk be a kalóriabombát, ami számos ízben kapható, a Snickerstől a Túró Rudin át a banánosig. Sőt, sós finomságokat is találsz az étlapon!

1072 Budapest, Klauzál tér 10.

Házias variációk

A friss, házi gofri mindenért kárpótol, és Nutellával, fagyival, lekvárral a tetején maga a csoda! A Ferenciek terén fellelhető Habos Gofriban eredeti családi recept alapján készülnek a finomságok: helyben sütött, ropogós gofri vár rád több, mint 20 féle ízesítésben, választható öntetekkel, szórásokkal, tejszín-, málna-, és csokihabbal. Ide vele, most!

1053 Budapest, Ferenciek tere 4.

Kreativitásban a Mr. Gofri csapatánál sincs hiány, és erre jobb bizonyíték nem is kell, mint a lenti kép. Ínycsiklandozó desszertet tűzhetsz náluk villádra, így a hét bármely napja valódi ünnep lehet. A kínálatban természetesen minden megvan, mi szemnek és szájnak ingere: a házi, fehércsokiforgácsos-túrókrémes-áfonyás gofri például mennyei! Egy gombóc fagyit időjárástól függetlenül bármikor kérhetsz hozzá, és ha már arra jársz, próbáld ki a banános shake-et is!

1062 Budapest, Váci út 1-3 (WestEnd City Center)

1024 Budapest, Lövőház utca 22.

Te mivel egészítenéd ki a listánkat?