6 budapesti (rom)kocsma, ha egyedi élményekre vágysz

Már nem csak az éjszakai élet elengedhetetlen részei a jól ismert romkocsmák, amelyek a külföldiek számára is hatalmas vonzerőt jelentenek. Egyedi hangulatukat neked is meg kell tapasztalnod, ezért összeválogattunk 6 olyan helyet, ahol különleges pillanatok várnak rád.

Budapest egyik legkedveltebb szabadtéri helyszíne az Anker’t, ahol a város legmenőbb arcai fordulnak meg napról napra, hétről hétre. Akár a színes koktélok, akár a város legjobb vegán pizzája vagy az őrületes bulik vonzanak ide, a Paulay Ede utcai egységben hamisítatlan romkocsma hangulatban töltheted az időd. Bulizz a szabad ég alatt a barátaiddal, kóstold meg a hatalmas házi hamburgereket vagy a finom hot-dogokat, és ha megszomjaznál, vár a 8 méter hosszú bár, ahol gyors kiszolgálás mellett élvezheted a friss levegőt és a hideg italokat.

A budapesti bulinegyed egyik fő utcáján, egy 19. századi Klauzál utcai épület udvarán kapott helyet a népszerű Füge Udvar, ami 2012 óta megkerülhetetlen, ha a helyi romkocsmákról van szó. A megfizethető árairól ismert helyen ping-pong asztal, isteni burgerek és finom italok nagy választéka várja a betérőket, afelejthetetlen péntek este minden elengedhetetlen feltételével. A Füge Udvar remek bizonyítéka annak, hogy alkohol nélkül is remekül szórakozhatsz, főleg, ha benézel a hozzá tartozó pinball terembe és a szabadulószoba is!

Kakukktojás a romkocsmák között a 4-es 6-os Wesselényi, ami azért került be a válogatásunkba, mert felszabadult hangulatával igyekszik felvenni a versenyt a romkocsmákéval. A minden nap nyitva tartó pubot színes berendezése mellett baráti árai teszik igazán vonzóvá, és a helyiek mellett más városból érkezők is szívesen beülnek egy-egy italra. A körúti kocsma további előnye, hogy az esti dorbézolás után könnyen hazajutsz, hiszen az éjszakai tömegközlekedés szempontjából rendkívül előnyös a 4-es 6-os elhelyezkedése.

Az Astoriától nem messze megtalálható Csendes Létterem az egyetemisták, a művész lelkek és a kíváncsi külföldiek körében egyaránt népszerű. 2008-as megnyitása óta várja vendégeit a maga bohém, őrült, mégis romantikus dizájnjával, amelyet a régi bútorok adta antik hatás is fokoz. Dobd be itt a napi koffein adagod, kóstolj bele finom boraikba, és ha dolgoznál a laptopodon, még azt is megteheted. Ha nem vigyázol, ez lesz az új kedvenc helyed!

Tágas belső udvarával téged is vár az Élesztőház, ahol kézműves sörök hosszú listájáról választhatod ki a neked legjobban tetsző fajtát szomjad oltására. A Corvin-negyedtől nem messze fellelhető romkocsma egyben boutique hotel, apartman étterem és koktélbár is, de sokoldalúságának köszönhetően kávékülönlegességek, kolbászos finomságok és söriskola is várja náluk az ínyenceket. Összesen 30 sörcsap 25 különböző tétele közül választhatsz, ha bírsz!

Az állandóan nyüzsgő Gozsdu Udvar szomszédságában autentikus romkocsma hangulat uralkodik, amit az Ellátó Kert színes ital-kavalkádja, a hatalmas udvar és ízletes mexikói ételek izgalmas elegye emel egészen új szintre. Bár a hely többnyire telt házas, a kiszolgálás mindig gyors és barátságos, így biztos lehetsz benne, hogy nem kell egy örökkévalóságon át sorban állnod egy pohár frissítő koktélért. Bátran érkezz bringára pattanva, hétköznaponként délután 5-től hajnali 2-ig, hétvégente hajnali 4-ig bármikor betérhetsz!