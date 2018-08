Ma 60 éves Madonna! – 6 dal, amivel beírta magát a poptörténelembe

Hiába a plasztikai műtétek, a vakolatvastagságú smink és a provokatív, polgárpukkasztó viselkedés – Madonna is öregszik. Bárhogy is szeretné letagadni, az évek azért rajta is nyomot hagytak. Mi azonban nem a ma 60 éves énekesnő külsejéről írunk, hanem azt a 6 dalát gyűjtöttük össze, melyekkel beírta magát a poptörténelembe.

Like a Virgin – 1984

Hát igen, ennél hatásosabb belépőre nincs is szükség. A dal már jó pár évtizedes, 1984 novemberében jelent meg, az énekesnő első, azonos című albumának kislemezeként. Madonna időről-időre leporolja ezt a számát, és lényegében az összes koncertturnéján előadja. Jól is van ez így, a Like a Vigrin egy igazi must hava darab Madonna koncertjein.

Like a Prayer – 1989

Madonna így vagy úgy, de mindig is szeretett vallási motívumokat használni a zenéjében, noha sosem volt a katolikus egyház elkötelezett hívője. Like a Prayer című számhoz tartozó klipje egy templomban játszódik és egy könnyekre fakadó, életre kelt szoborról szól. Hiába telt el már lassan 30 és a szám megjelenése óta, még ma is gyakran a fülünkbe mászik a dallama.

Vogue – 1990

Az énekesnő több dalában is önmagunk elfogadására, ünneplésére szólítja fel a hallgatóságát. Az 1990-ben megjelent Vogue című számának is ez a fő üzenete, a divat dicsőítésén kívül. A dal fekete-fehér klipjében Madonna magához képest még egészen visszafogott táncikál, ezzel a dalával nem a polgárpukkasztás volt a célja. A Vouge sikerét az is bizonyítja, hogy Madge ezt a számos is szinte az összes turnéján előadja. Például a 2008-as Sticky and Sweet turnéján is.

Frozen – 1998

A XX. század vége sok változást hozott az énekesnő életében. 1996-ban született meg a lánya, Lourdes és talált rá új vallására, a kabbalára. A rajongók és a kritikusok is Madonna 1998-ban megjelent Ray of Light című lemezét tartják az énekesnő legérettebb zenéjének. A CD első számú producere a talán kevésbé ismert William Orbit volt, akinek a mélabús dalai egy újabb fejezetet nyitottak meg Madonna karrierjében.

American Life – 2003

Tökéletes szám – borzalmas időzítés. Madonna 2003-ban megjelent American Life című albumának azonos című első kislemezének eredeti videoklipjét sosem vetítették le a tévékben. A kisfilmben az énekesnő és a táncosai katonai egyenruhában táncolnak egy kifutón, ahol a gyerekmodellek különböző fegyverekből készült “ruhákban” vonulnak, a kisfilm végén pedig több erőszakos jelenet is látható. Bár az énekesnő pont az agresszió és a háborúk ellen akart szót emelni, végül mégis egy másik, sokkal visszafogottabb videoklipet készített a számhoz. Döntésében nagy szerepet játszott, hogy a klip leforgatása után nem sokkal kezdődött el az iraki háború. Akárhogy is legyen, az American Life sosem jutott fel a slágerlisták élére – pedig nagyon is megérdemelte volna.

Hung up – 2005

Madonna soron következő, Confession on the Dance Floor című CD-je nosztalgikus időket idéz. A korong első kislemeze, az egyik ABBA számot feldolgozó Hung up hatalmas siker lett. A zene is telibe talált, na meg a koncepció is, ugyanis a Confession on the Dance Floore összes száma hasonló stílusban, azonos koncepcióval íródott, felidézve a ’70-es, ’80-as évek diszkóvilágát. Az eredmény: Madonna egyik legeredetibb CD-je, melyről jó néhány szám örökre felkerült a rajongók toplistájára.