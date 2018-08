Emlékszel még a Mi kell a nőnek? című filmre? – Itt a férfiváltozata!

Emlékezték még Helen Hunt és Mel Gibson 2000-es filmjére, a Mi kell a nőnek?-re? Hamarosan érkezik a film pepitája, melyben egy nő olvas a férfiak gondolataiban. Ugye mennyire eredeti az ötlet?

A What Men Want című filmben a sportügynökségnél dolgozó Ali (Taraji P. Henson) a karrierista nők mintapéldánya. Mindig biztos a dolgában, így arra is fogadni merne, hogy főnöke nagy bejelentése az ő előléptetéséről fog szólni. Sajnos azonban rosszak voltak Ali számításai és a férfi kollégáját nevezték ki, ennyi pedig elég is volt a nőnek, hogy végérvényesen megutálja a férfiakat.

Ali bulizással akarja feledni a kudarcát, ám a nagy partizás közben véletlenül beveri a fejét, és mire másnap magához tér, észreveszi, hogy hallja a férfiak gondolatait. Ali hamar rájön, hogy ami kezdetben átoknak tűnt, valójában áldás.

Ahogy arra már te is rájöhettél a What Men Want szinte egy az egyben a Mi kell a nőnek? koppintása. Reméljük, némi eredetiség és értékelhető humor azért lesz benne.

A film premierje 2019. januárjában lesz.