Bastille: “A közönség által élem meg a zenét”

Az idei Sziget Fesztivál szombati napjának egyik headlinere a sokadszorra hazánkba látogató brit indie-pop banda, a párizsi börtönnel nem összetévesztendő Bastille volt. Koncertjük előtt el is kaptuk Kyle Simmonst és Will Farquarsont egy ötperces villáminterjúra, a végeredményt alább olvashatjátok!



Izgultok még koncertek előtt?

Kyle Simmons: Már nem. Mostanra már több ezer koncertet adtunk, úgyhogy én hozzászoktam.

Will Farquarson: Nekem nincsenek érzelmeim, sosem izgultam.

KS: Belül halott, soha életében nem volt ideges. (nevet)

Mi a bevett szokás színpadra lépés előtt?

WF: Nincs igazán különleges szokásunk. Nagyjából tíz perccel a koncert előtt csinálunk néhány beéneklési gyakorlatot, mivel profik vagyunk ugyebár. (nevet) Szerintem ez nekünk több mint szükségszerű formaság, ilyenkor próbálunk egymásra hangolódni.

KS: Összekapcsolódni.

Ha három szóval kellene jellemeznetek a zenéteket, mik lennének azok?

KS: Lélekre ható, alternatív, indie.

WF: Pontosan.

Van kedvenc sorotok Bastille-dalból?

KS: A The Silence c. számunkban van egy sor, amit nagyon szeretek: “We used to swim in your stories and be pulled out by their tide” („Egykor történeteidben úsztunk és apályuktól kisodródtunk”).

WF: Ez szép.

KS: Dan nagyon tehetséges.

WF: Én szeretem a “Headspin, happiness, death” („Szédelgés, boldogság, halál”) hangzását a Lethargyból.

Több ezerszer eljátszotok egy-egy dalt. Nem veszik el a mondanivaló?

KS: Nem, inkább csak átalakul. Minél inkább hozzászoksz egy dalhoz, annál könnyedebben játszod. Minden közönség más és más, a dalokra is különféleképpen reagálnak, így én általuk élem meg a zenét. Másképp unatkoznék.

Ha bárkit választhatnátok, kivel zenélnétek?

WF: Daniel Craig színésszel.

KS: Én Kaytranadat (haiti származású DJ – a szerk.) választanám. Nem hiszem, hogy összepasszolna a zenénk, de nem izgat.

Sokszor jártatok már Magyarországon. Sikerült beiktatni egy kis városnézést?

KS: Idén nem fér bele az időnkbe sajnos. A reptérről egyenesen ide jöttünk, és a koncert után repülünk is Romániába.

WF: De a Parlamentet láttuk idefelé a kocsiból, az egyik leggyönyörűbb épület, amit valaha láttam.

KS: Maga a fesztivál is zseniális. Szeretünk itt lenni.