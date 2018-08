A The Hollywood Reporter megírta, mi ihlette a Budapesten forgatott “The Alienist” díszletét

A Caleb Carr regénye alapján készült sorozatot tavaly Magyarországon forgatták, és a díszlet különlegessége miatt bekerült a hollywoodreporter.com Emmy-díj esélyes sorozatainak válogatásába, olyan alkotások között, mint a Trónok Harca és a Westworld.



Az Origo Filmstúdióban forgatták A halál angyala c. sorozatot, ami az 1890-es évek New Yorkját varázsolja Budapestre. A széria a Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) nevű pszichológus történetét követi, aki hátborzongató sorozatgyilkosságok megoldásán dolgozik. A díszletben bérházi és városi helyszínek kelnek életre, de vajon mi alapján készültek a látványtervek?

A hollywoodreporter.com információi szerint alapos keresgélés és utánajárás előzte meg az előkészületeket. Történelmi fotók, archív dokumentumok és a New York-i Tenement Museum gyűjteménye szolgáltak alapul a limitált, 10 részes sorozat hátterének megkreálásához, és a konzultánsként Richard Zacks (az Island of Venice: Roosevelt’s Quest to Clean Up Sin-Loving New York c. könyv szerzője) is részt vett a munkában. Egy interjúban a gyártásvezető, Mara LePere-Schloop is beszélt arról, hogy rengeteg energiát fordítottak a díszlet minél korhűbb elkészítésére (a lovaskocsikat például autentikusan régi kerekekből készítették el), de a funkcionalitás megoldásán is nagy erőkkel dolgoztak. Így lehetséges például, hogy az utcai lámpák működőképesek.

Szereplők: Dakota Fanning, Daniel Brühl, Luke Evans

Ti láttátok már?